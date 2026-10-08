ȘtiriDiaspora.ro încheie proiectul „Diaspora creativă - gânduri pentru Acasă”

Drapelul Romaniei. Sursa Foto: Freepik

ȘtiriDiaspora.ro a derulat, în perioada aprilie - octombrie 2026, proiectul „Diaspora creativă - gânduri pentru Acasă”, proiect finanțat de Departamentul pentru Românii de Pretutindeni, valoarea finanțării obținute fiind de 400.000 lei.

Proiectul „Diaspora creativă – gânduri pentru ACASĂ” a vizat, în primul rând, colectarea de informații rezultate din experiența administrativă și din creativitatea românilor care au locuit sau locuiesc în afara granițelor teritoriale, în vederea valorificării și adaptării acestora în inițiative practice cu aplicabilitate în România. Promovarea în rândul factorilor de decizie din România a unor modele de bune practici, provenite din societăți mai dezvoltate, a urmărit să contribuie la îmbunătățirea interacțiunii dintre românii întorși în țară sau aflați încă în străinătate și autoritățile române.

În al doilea rând, proiectul a urmărit deschiderea unui dialog substanțial între factorii de decizie din România și românii din diaspora sau cei care au revenit în țară și sunt depozitarii unor experiențe ce pot fi valorificate. De asemenea, proiectul a urmărit facilitarea accesului cetățenilor din diaspora la informații juridice simplificate, pentru a înlesni procesul de adaptare sau relaționare cu România. Prin intermediul dialogului cu aceștia și cu factori juridici din România, proiectul a deschis calea unei comunicări directe pentru îmbunătățirea legislației românești în varii domenii și încurajarea folosirii liberului acces la informații de interes public.

Proiectul a urmărit, de asemenea, creșterea transparenței procesului decizional și îmbunătățirea accesului la informație, precum și încurajarea elaborării unor posibile proiecte legislative, mai clare și mai eficiente, pe care românii plecați sau deja întorși să le poată înțelege, asimila și în care să se regăsească.

Informație publică accesibilă și dialog prin produse digitale

Într-un secol care solicită o tot mai profundă digitalizare și conectivitate, dispozitivul inteligent propriu reprezintă una dintre cele mai facile forme de interacțiune cu informația publică, iar autoritățile române trebuie să ajungă la cetățeni prin produse digitale alcătuite simplu și clar. În cadrul proiectului, mass-media a avut rolul de a sprijini colectarea și sistematizarea ideilor, precum și menținerea constantă a dialogului dintre guvernanți și guvernați.

Informare, bune practici și combaterea dezinformării

Rezultatele proiectului se reflectă într-o mai bună informare a românilor care au trăit sau trăiesc în afara granițelor țării, dar și a decidenților din România. Materialele media realizate prin intermediul proiectului „Diaspora creativă – gânduri pentru ACASĂ” constituie, în sine, o sursă de informare echilibrată și bine documentată, cu utilitate pe termen lung.

De asemenea, prin furnizarea informațiilor oficiale oferite de către autorități, proiectul a cuprins și o componentă de combatere a dezinformării, contribuind la facilitarea accesului publicului la informații relevante și verificabile.

Prin aceste demersuri, proiectul a urmărit deschiderea unor oportunități de informare și comunicare care pot conduce la transpunerea ideilor și experiențelor colectate în noi proiecte pe termen lung.

Toate produsele de comunicare realizate în cadrul proiectului au fost distribuite și prin intermediul rețelelor de socializare, pentru a facilita accesul beneficiarilor la informație pe cea mai rapidă cale.

Proiectul „Diaspora creativă – gânduri pentru ACASĂ” se încheie după o perioadă dedicată colectării, promovării și valorificării experiențelor românilor din diaspora și a ideilor care pot contribui la dezvoltarea și îmbunătățirea relației dintre cetățeni și autoritățile române.