Sorin Cîmpeanu: În vară vom avea 75-80% din angajații din învățământ vaccinați împotriva Sars-Cov-2

"Eu cred că numărul în valoare absolută al angajaților din învățământ vaccinate este cel mai mare dintre toate categoriile de lucrători. Dacă mergem în acest ritm, cred că înspre lunile de vară vom avea practic 75-80% din angajații din învățământ vaccinați. Există o disponibilitate foarte mare. Aș vrea să vă spun că față de 60.000 de angajați, majoritatea cadre didactice înscriși, am crezut la un moment dat că nu vor merge toți să se vaccineze, dar, dimpotrivă, în cadrul campaniei de vaccinare dedicată persoanelor din învățământ, am avut un număr de 63 de mii. Am avut mai mult decât am declarat la început.", a declarat Sorin Cîmpeanu la RealitateaPlus.

VEZI ȘI: Testarea anti-COVID a elevilor. Sorin Cîmpeanu: "Este clar că ceva nu merge". Care ar fi testele acceptate de părinți