Testarea anti-COVID a elevilor. Sorin Cîmpeanu: "Este clar că ceva nu merge". Care ar fi testele acceptate de părinți

"Nu există suficient personal medical pentru administrarea acestor teste, iar în al doilea rând mulți dintre părinți consideră că sunt invazive, iar dacă unii dintre noi susțin utilizarea acestor teste antigen rapide distribuite în școli, sunt părinți care nu își dau acceptul pentru că le consideră invazive. Soluția ar fi utilizarea unor teste non-invazive. Am avut această propunere. (...) Am avut și ieri și astăzi discuții pe această temă cu ministrul Sănătății și sunt convins că există o concentrare pe acest subiect pentru că într-adevăr nu merge. Într-o lună jumătate am utilizat 19 mii de teste din 1.150.000 de teste, este clar că ceva de merge. Diferența poate fi utilizată pentru testarea adulților. Dar într-adevăr în rândul copiilor mai ales de vârstă mică sunt considerate de către părinți inadecvate.", a declarat Sorin Cîmpeanu la RealitateaPlus.

