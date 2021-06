Sorin Cîmpeanu: Avem nevoie de consilieri şcolari. Media e de un consilier la 1.200 de elevi

'Este foarte clar că avem nevoie mai mult decât oricând de consilieri pentru că pierderile suferite de elevi pe perioada de criză au fost nu numai în plan educaţional, au fost în plan social, plan emoţional, plan psihic chiar. Este nevoie mai mult decât oricând. Avem 2.500 de consilieri pentru trei milioane de elevi. Media este de un consilier la 1.200 de elevi', a spus ministrul, la TVR 1. Potrivit acestuia, consilierul şcolar trebuie să aibă dublă competenţă - asistenţă psiho-pedagogică şi consiliere şcolară şi să stea în şcoală pe tot parcursul programului.

'Nu toţi cei 2.500 de consilieri au dublă competenţă: asistenţă psiho-pedagogică şi consiliere şcolară. Este nevoie de această dublă competenţă. Cei 2.500 de consilieri trebuie să stea în şcoli. Nu poţi să asiguri o consiliere cu adevărat, restul este poveste, decât dacă stai în şcoală pe toată durata programului, de la început până la sfârşit, cunoşti elevii, cunoşti problemele lor, cunoşti profesorii, cunoşti problemele profesorilor, cunoşti mediul de învăţare, cunoşti şcoala, inclusiv problemele administrative, şi cunoşti şi părinţii. (...) Acest lucru nu se poate face cu acest raport 1 la 1.000', a arătat ministrul.

El a spus că Ministerul Educaţiei îşi propune ca fiecare unitate de învăţământ să aibă un consilier şcolar, însă acest proces nu se va finaliza într-un an. 'Ce propunem, ce vom face: un consilier pentru fiecare şcoală chiar dacă are sub 500 de elevi, poate să aibă 200, 250, 300 - trebuie un consilier şcolar cu dublă competenţă asistenţă psiho-pedagogică şi orientare şcolară. Peste 500 de elevi - al doilea consilier, peste 1.000 al treilea, peste 1.500 al patrulea consilier', a explicat Cîmpeanu.

Sorin Cîmpeanu a afirmat că vor fi pregătiţi de universităţi consilierii şcolari care vor veni în sistem. 'Din universităţi pentru că avem mai mult de 10 universităţi cu care am iniţiat deja demersuri să poată pregăti aceşti consilieri cu dublă competenţă. (...) Cine promite că va rezolva problema consilierilor şcolari până la anul evident că ori nu ştie ce spune, ori minte intenţionat', a susţinut ministrul, scrie Agerpres.