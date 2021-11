Semnătură din PNL pentru suspendarea lui Iohannis. Vîlceanu: Va fi EXCLUS din partid!

Copreședintele AUR, George Simion, a anunțat luni, 1 noiembrie, că a început să strângă semnături de la parlamentari pentru suspendarea președintelui Klaus Iohannis. Pe lista semnatarilor este și un liberal: Dumitru Flucuș, deputat PNL de Brașov.

„Dacă chiar a semnat și, din câte am înțeles, chiar a semnat, va fi exclus din partid în maxim două săptămâni”, a spus, miercuri dimineață, Dan Vîlceanu.

„Îmi pare rău, în momentul în care ai făcut un asemenea gest, nu ești parlamentar liberal, ești de la AUR. Te duci la Georgică Simion!”, a adăugat Dan Vîlceanu.

Dumitru Flucuș, declarații

„Dacă voi fi exclus, posibilitățile mele de a influența vor fi diminuate”, a spus Dumitru Flucuș, tot miercuri, la Realitatea Plus. „Colegii mei nu au fost deloc fericiți, nu pot să spun că am vorbit cu mulți. Domul președinte Cîțu nu m-a sunat. M-au sunat cei de la conducerea județului, dar nu m-au amenințat cu excluderea. Am avut discuții firești, nu e vorba de amenințări, însă sunt conștient că în partid sunt niște etape și niște foruri de conducere care vor lua anumite decizii. Eu sper să înțeleagă că trebuie să salvăm țara. Domnul președinte e la sfârșitul mandatului...”, a mai spus acesta.

„Este opțiunea mea personală și consider că domnul președinte are o responsabilitate foarte mară față de criza din țară și nu este corect! Un președinte responsabil ar fi trebuit să numească din prima un premier care să rezolve crizele”, a subliniat membrul PNL.

„PNL, dacă nu face anumite schimbări, va ajunge la limita intrării în Parlament”, susține Dumitru Flucuș, care a mai spus că „trebuie luate anumite măsuri de apropiere față de nevoile cetățenilor”.

Ce spunea George Simion

„Azi, 1 noiembrie, la începutul lunii, într-o zi de luni, la fel cum anunțam pe 1 septembrie demiterea lui Florin Cîțu, anunțăm azi inițierea procedurilor pentru suspendarea președintelui Klaus Iohannis. Am început colectarea de semnături în rândul parlamentarilor. Ne-au promis mai mulți parlamentari de la mai multe partide că vor semna procedura de suspendare și vom apela la sutele de mii de români care ne contactează și ne roagă să-l dăm jos pe Iohannis”, a zis George Simion.

De precizat că acesta a mai spus că referendumul pentru demiterea președintelui Klaus Iohannis ar putea avea loc simultan cu alegerile anticipate, posibile după ce Parlamentul va fi respins și a doua variantă de Guvern. „Odată cu alegerile anticipate, trebuie să mergem și la referendum pentru demiterea președintelui. Vom merge către români și îi vom ruga să semneze. AUR va strânge semnături în fiecare localitate din țară. Și în diaspora! Vom merge până la capăt și sperăm ca celelalte partide parlamentare nu se vor lăsa intimidate! Postul de la Palatul Cotroceni să devină cât mai repede vacant! Invităm toate formațiunile să ni le alăture acestui demers”, a mai spus George Simion.

„Noi pregătim tabele pentru ceilalți parlamentari. Au semnat deja și parlamentari de la PNL. Mergem până la capăt!”, a reiterat George Simion.