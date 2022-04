Florin Cîțu a demisionat de la conducerea PNL: Aş fi vrut să îmi prezint demisia în faţa colegilor. Nu s-a putut

"Aş fi vrut să îmi prezint demisia în faţa colegilor. Nu s-a putut, nu a fost acolo. Aşa că doar am înregistrat-o la partid. Este clar că această coaliţie cu PSD pentru mine a fost greu de digerat. Tot ce am făcut în această funcţie a fost să iau decizii pentru binele României", a spus Florin Cîțu.

Întrebat dacă ar fi rămas în continuare preşedintele PNL, în cazul în care nu ar fi existat coaliţia cu PSD, acesta a mai spus: "Eu cred că da. Cu toți colegii am pornit la drum cu aceleaşi obiective. Se pare că eu a rămas fidel principiilor liberale".

Cât despre faptul că a rămas singur, Florin Cîțu a afirmat că "niciodată nu poţi să fii singur când eşti înconjurat de principii şi valori liberale. Eu aşa am intrat în politică şi aşa voi rămâne mereu. Oamenii vin şi pleacă. Principiile şi valorile liberale rămân întotdeuna lângă mine".

Ședința de birou executiv a PNL a fost anulată, astăzi, din lipsă de cvorum.

"Aş fi vrut o discuţie serioasă cu colegii mei, dar probabil că le-a lipsit curajul", a mai spus Cîțu

Vîlceanu, despre Cîțu: Singurul lider politic care a dat mesaje pentru sancţiuni împotriva Rusiei

"Mie mi s-a părut foarte bună prestaţia lui Florin Cîţu în momentul în care am avut de-a face cu această situaţie complicată din Ucraina. A fost poate singurul lider politic care s-a implicat cu adevărat, a dat mesaje pentru impunerea acelor sancţiuni împotriva Rusiei, pentru firmele ruseşti, pentru băncile ruseşti din România şi acum, iată, a intermediat cuvântul domnului preşedinte Zelenski în Parlamentul României", spunea, ieri, Dan Vîlceanu.

"Sunt convins că situaţia va fi clarificată într-un timp scurt. (...) Noi am avut anul trecut un an groaznic, cu un congres care a ţinut cap de afiş PNL în circumstanţe nu tocmai bune tot anul. Am depăşit momentul acela, am crezut că ne liniştim, că avem o coaliţie stabilă. PNL începuse să crească în mai multe sondaje, depăşisem 20% şi lucrurile păreau în regulă. Nu vreau să contest dreptul nimănui de a avea preferinţe", mai spunea el.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News