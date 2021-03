Schimbare Avocatul Poporului, Renate Weber. Sergei Stanishev, președintele PES: Dacă aceasta este situația, este de NEACCEPTAT

”Era o discuție la nivelul majorității politice din Parlament să schimbe Avocatul Poporului, dar, la acest moment, Avocatul Poporului este în mandatul său legal.” i-a expus Claudia Țapardel situația lui Sergei Stanishev, precizând că nu putem schimba Avocatul Poporului de fiecare dată când se schimbă Puterea în Parlament.

Liderul european a răspuns, în emisiunea ”Din Culisele Europei- All about EU”, realizată de Claudia Țapardel, la DCNews: ”Dacă aceasta este situația, este de neacceptat. UE este o Uniune care este bazată pe statul de drept”. Sergei Stanishev, președintele PES, a continuat: ”Aveți propriile legi, are un mandat clar și orice idee de a schimba Avocatul Poporului doar din motive politice este de neacceptat. Asta e clar și ar trebui să fie o reacție.”

