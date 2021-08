Scandal la JO de la Tokyo. Două campioane olimpice i-au adus un omagiu pe podium "celui mai mare criminal din istorie" / FOTO

Comitetul Olimpic Internațional a demarat o anchetă după ce două cicliste din China, Zhong Tianshi şi Bao Shanju, au urcat pe podium la JO 2020 având la piept insigne cu dictatorul Mao Zedong. Conform Reuters, CIO a cerut delegației din China să explice situația.

"Am contactat Comitetul Olimpic din China și le-am cerut să prezinte un raport cu privire la această situație. Nu vom trece cu vederea cele întâmplate, vrem să rezolvăm acest episod", a declarat purtătorul de cuvânt al CIO, Mark Adams, conform sursei citate.

Cele două se află sub incidența articolului 50 din Charta Olimpică, care interzice mesajele politice în timpul festivităților de premiere.

Chinese athletes 钟天使/鲍珊菊 (Tianshi Zhong/ Shanju Bao) wear Mao Zedong badge when receiving medals in #Olympics.

Isn't it violating #Olympic's no political stand principle?

Their medals shall b taken away for this political propaganda. pic.twitter.com/YmZwP6HRyC