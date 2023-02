Ronald Gavril a câştigat centura WBC Continental Americas

România are un nou campion la box.

Boxerul român Ronald Gavril a cucerit titlul vacant WBC Continental Americas la categoria semigrea, sâmbătă, după ce l-a învins la puncte pe americanul Khainell Wheeler într-un meci desfăşurat pe durata a opt runde, la Cow Palace din Daly City (California).



Sunt încântat să duc centura WBC Continental Americas şi prestigiul WBC în România. Această victorie este o dovadă a talentului şi a muncii grele a comunităţii boxului şi sunt onorat să îmi reprezint ţara pe scena mondială. A fost o luptă intensă, cu multe provocări, dar a dat totul şi au ieşit victorios. Este un moment pe care nu-l voi uita niciodată şi o dovadă a muncii şi dedicaţiei pe care o am la fiecare meci, a afirmat Ronald The Thrill Gavril pe pagina sa de Facebook.



Pentru Gavril (36 de ani) a fost a 23-a victorie la profesionişti (18 KO), bilanţul său fiind completat de 3 înfrângeri. Românul are acum cinci victorii consecutive, precedentele patru prin KO tehnic, dar ultimele două confruntări au avut loc la semigrea, după ce anterior a boxat la supermijlocie.



Khainell Wheeler (29 ani) a suferit a treia sa înfrângere la profesionişti (1 KO), palmaresul său cuprinzând şi 7 victorii (6 prin KO).

