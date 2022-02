Românii au talent. Casiana, o viață în spatele măștii: Nu am avut niciodată prieteni. Mă lupt cu gândul că mâine aș putea să nu mai fiu

"De mică port mască pentru că am o boală. Dacă iau vreo infecţie - şi se poate lua foarte uşor pentru că am imunitatea scăzută - pot să ajung în spital. Se numeşte fibroză chistică şi, pe parcursul anilor, se agravează. Este o boală destul de rară şi fatală. Majoritatea persoanelor mor de la vârste foarte fragede. Mă simt prinsă, nu pot să fac tot ce îmi doresc, să merg unde vreau. Nu am avut niciodată prieteni. Nu am fost la şcoală şi nu am avut prieteni, până anul acesta. Anul acesta fac online şcoală şi am o prietenă cu care m-am văzut de două ori. Nu aveam prieteni pentru că nu pot să stau în contact cu multe persoane", a spus Casiana.

"Mă lupt cu gândul că mâine aș putea să nu mai fiu"

"Când pictez, pot să îmi pun sentimentele şi de-asta multe din picturile mele sunt mai triste. În fiecare zi, mă lupt cu gândul că mâine aș putea să nu mai fiu. Am început să iau un tratament care mă ajută și acum pot să respir. Înainte, nici să râd nu puteam și acum parcă am mai multă încredere în mine. Îmi place viața, chiar dacă sufăr. Chiar dacă acum este iarnă şi sunt culorile fade, pentru mine este culoare şi mă bucur. Mă bucur că trăiesc şi este încă o iarnă", a mai spus fata.

"Statul nu mă ajută cu tratamentul"

"Tratamentul pe care îl iau costa 20.000 de euro pe lună, pentru tot restul vieţii. Luna aceasta, am bani, dar pentru luna viitoare... Mama încearcă să facă rost în fiecare lună şi se chinuie. Mama îmi spune mereu să zâmbesc pentru că viaţa e frumoasă. Statul nu mă ajută cu tratamentul. În alte ţări, oamenii primesc medicamentul gratis. Tratamentul mi-a dat curaj să încep lucruri noi, să vin la "Românii au talent" şi să fiu în aceeaşi cameră cu un public", a spus Casiana.

"Casiana, mă gândesc aşa că, să stai toată viaţa ferită, să nu ştii cum e să fii îmbrăţişată, dar să ai bunăvoinţa să vii să ne arăţi cine eşti de fapt, pentru mine înseamnă foarte mult şi cred că este un mesaj foarte important pentru cei care au avut ochi şi urechi să te audă", a fost reacția lui Mihai Bobonete, după momentul Casianei.

