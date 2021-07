RETRAGERE sprijin Cîțu. Ungureanu, USR: Abia așteptăm! I s-a umflat capul la Putere, e dispus să dea foc țării!

Premierul Florin Cîțu l-a demis pe Alexandru Nazare din funcția de ministru al Finanțelor, ceea ce a generat o serie de critici crunte, nu doar din PNL, în contextul luptei de putere pentru șefia PNL, dar și din USR PLUS.

”I s-a umflat capul la Putere sau la măgar i s-a pus o tichie de mărgăritar. Domnul Cîțu nu e om de stat. Un om de stat face ce a făcut dl. Nazare, cu o atitudine echidistantă, echilibrată. Dl. Cîțu dă un semnal clar că intră la rupere în tabăra lui Orban și e dispus să facă orice, să dea foc țării, numai ca să ajungă el la Putere. Nu-l interesează absolut nimic decât să ajungă el și garda lui să controleze tot. Cine ar fi crezut? Era un nimeni în politică. Toți oamenii ăștia care-i bagă cuțitul în spate lui Orban sunt cei care au fost promovați chiar de el”, a spus Emanuel Ungureanu, deputat USR PLUS, la Antena 3.

Întrebat de Cătălina Porumbel dacă i-ar retrage USR PLUS sprijinul premierului, Ungureanu a răspuns: ”Noi abia așteptăm!”.

Pe de altă parte, nici liderul senatorilor PNL, Virgil Guran, nu exclude să fie discutat retragerea sprijinului premierului Florin Cîțu.

Florin Cîțu a anunțat că după o discuție cu membrii coaliției ”marți seara”, în care i-a anunțat că a cerut demisia ministrului Finanțelor Publice, a urmat o nouă discuție ”astăzi, la prima oră” despre revocare. Propunerea interimară pentru Finanțe este chiar el, Florin Cîțu. ”Dl. ministru Nazare a avut posibilitatea să-și dea demisia, a preferat să fie revocat” a afirmat Florin Cîțu. ”TOȚI liderii coaliției au fost informați de marți după-amiază” a întărit Cîțu.

Despre motivele pentru revocarea lui Alexandru Nazare, premierul Florin Cîțu a răspuns că ”decizia am luat-o după o analiză pe care am făcut-o la șase luni, așa cum am spus.” El a adăugat că ”avem proiecte întârziate la Ministerul Finanțelor, importante pentru a atrage fonduri europene, cât și pentru eliminarea evaziunii fiscale, din păcate, acolo sunt cele mai mult proiecte întârziate”.

”Mă voi asigura că toate proiectele întârziate sunt repornite și vom corecta câteva dintre greșeli imediat” a mai spus Cîțu. Premierul nu a spus despre ce proiecte de vorba, dar nici care sunt greșelile de corectat.