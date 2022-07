Putin nu vrea să-l felicite pe Biden de Ziua Independenței. "Punctul culminant al unei politici neprietenoase"

Președintele rus Vladimir Putin nu va trimite felicitări conducerii SUA de Ziua Independenței de această dată deoarece anul acesta a fost "punctul culminant al politicii neprietenoase a Washingtonului față de Federația Rusă", a declarat Dmitri Peskov, secretarul de presă al șefului statului rus, scrie Interfax.



"Nu, o telegramă de felicitare nu va fi trimisă anul acesta", a spus Peskov reporterilor luni.

"Acest lucru se datorează faptului că anul acesta a devenit punctul culminant al unei politici neprietenoase față de țara noastră din partea Statelor Unite. Prin urmare, în aceste condiții, nu se cuvine să transmitem un astfel de mesaj de felicitare.", a explicat el.



Ziua Independenței SUA este sărbătorită pe 4 iulie.

Joe Biden vrea să candideze la alegerile din 2024. Anunţul făcut de Kamala Harris

Vicepreşedinta Statelor Unite, Kamala Harris, a indicat că Joe Biden "intenţionează să candideze" la următoarele alegeri din ţară, programate pentru 2024, ceea ce a stârnit încă o dată speculaţii, având în vedere vârsta sa înaintată - ar candida pentru realegere la vârsta de 81 de ani -. "Preşedintele intenţionează să candideze şi dacă o va face, voi fi partenera lui. Am candida împreună", a spus Harris miercuri, în timp ce se pregătea să plece în California la bordul Air Force Two.

În luna martie, Biden a asigurat că se va simţi "foarte norocos" să-l înfrunte pe fostul chiriaş de la Casa Albă, Donald Trump, la următoarele alegeri, după alegerile prezidenţiale din noiembrie 2020, care au determinat deschiderea unei comisii în Camera Reprezentanţilor pentru a investiga gradul său de vinovăţie în asaltul asupra Capitoliului şi teoriile fraudei electorale.

Întrebat dacă o ipotetică întoarcere a fostului preşedinte Trump la Casa Albă ar putea anula concentrarea administraţiei sale asupra politicii externe, Biden a subliniat la acea vreme că s-a concentrat pe alegerile intermediare din noiembrie, în care sunt în joc majorităţile Senatului şi a Camerei Reprezentanţilor. "Preocuparea mea principală este să menţin controlul asupra Camerei şi Senatului Statelor Unite, astfel încât să pot continua să fac lucrurile pe care am putut să le fac, cum ar fi creşterea economiei şi gestionarea raţională a problemelor de politică internaţională pentru a conduce lumea liberă", a explicat el, după cum a raportat "The Hill", scrie RADOR.

În martie 2021, preşedintele SUA a anunţat deja că speră să se prezinte la alegeri, deşi a evitat să considere acest lucru ca pe ceva clar stabilit, argumentând că are "mult respect pentru destin". "Nu am reuşit niciodată să consider ceva ca fiind sigur după patru ani şi jumătate, trei ani şi jumătate", a spus el, ca răspuns la întrebările jurnaliştilor.

Joe Biden a confundat Suedia cu Elveţia într-o declaraţie la summitul NATO

Preşedintele american Joe Biden a vorbit joi în faţa presei despre invitaţia de aderare la NATO adresată Finlandei şi Suediei, dar când a menţionat-o pe cea din urmă a spus ”Elveţia”, însă şi-a dat seama de eroare şi s-a autocorectat imediat, spre amuzamentul jurnaliştilor.

”Am primit un apel din partea liderului Finlandei” despre susţinerea SUA pentru aderarea la NATO, ”am vorbit la telefon şi mi-a sugerat să vorbim cu lidera Elveţiei”, a afirmat Biden, făcând de fapt referire la şefa guvernului suedez, Magdalena Anderson, potrivit Agerpres.

Derutat probabil de relativa apropiere a numelui celor două ţări în limba engleză (Sweden şi Swiss), preşedintele american şi-a dat totuşi seama de confuzie şi s-a autocorectat. Vezi mai mult AICI.

