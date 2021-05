PSD, din nou la guvernare în România. Bogdan Chirieac, "întrebare fundamentală" pentru Sorin Grindeanu

”Domnule prim-ministru, sunteți un lider marcant al PSD și vă pun o întrebare care, până la urmă, mi se pare fundamentală pentru ceea ce se întâmplă în viața politică din țara noastră. Când estimați că PSD-ul va reveni la guvernare? Se va mai întâmpla vreodată așa ceva?”, a fost mesajul transmis de către Bogdan Chirieac pentru Sorin Grindeanu la Antena 3.

PSD, din nou la guvernare

Deputatul a declarat că PSD își dorește să revină la guvernare cât mai repede.

”E evident acest lucru, apropo de procentele pe care le-am văzut din trei sondaje. De asemenea, nu acesta trebuie să fie principalul scop. Trebuie să venim la guvernare, dar trebuie să facem lucruri astfel încât acea guvernare să fie una nu ca cea actuală. Iată abordarea pe care am avut-o noi pentru alegerile generale și și imediat după alegerile generale: Am venit cu o propunere de program de guvernare, pe care am discutat-o cu sindicate, cu patronate și așa mai departe. De asemenea, am venit cu alternativă la buget. Toate aceste lucruri sunt apreciate. Vom continua pe această linie, cea de a propune politici publice care să fie dezbătute cu toți actorii sociali pentru că e nevoie de așa ceva. Mai mult, în România trebuie să avem o strategie pentru staul românesc. O strategie aparte. Trebuie să știm cum să abordăm acest lucru. Am dat exemple legate de strategia de dezvoltare teritorială, de descentralizare și despre satul românesc. Sunt foarte multe teme pe care noi le-a discutat sâmbătă (n.r. se referă la o întâlnire pe care PSD a avut-o la Sâmbăta de Sus, județul Brașov) și acestea vor intra în linie dreaptă, în dezbaterile interne. Revenind la întrebarea maestrului Chirieac, noi ne dorim să revenim cât mai repede la guvernare pentru că avem propuneri concrete. Ca șanse, cred că având în vedere climatul politic, eu cred că lucrurile se vor inflama nu doar din punct de vedere politic ci și economic foarte mult în această toamnă. Șansele unei moțiuni de cenzură sunt foarte mari să treacă”, a declarat Sorin Grindeanu.

Alegeri în PSD

Președintele PSD Marcel Ciolacu a anunțat vineri, la Sâmbăta de Sus, în județul Brașov, că vor fi organizate alegeri preliminare în PSD pentru desemnarea candidatului la președinție.

„Am făcut o ruptură clară între președintele partidului și candidat”, a spus liderul social-democrat.

