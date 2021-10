"Au existat proiecte mai ales pe zona feroviară Spre exemplu, ajutorul COVID pe care toate statele membre l-au dat operatorilor feroviari... Marile companii din Europa au primit miliarde de euro. Cîțu mi-a blocat depunerea aplicaţiei către Comisie, care îţi dă doar un ok. Apoi, trebuie să aloci tu banii din bugetul naţional, dacă îi ai. Aveam calculul făcut. Abia pe final, în ultimele săptămâni înainte să ieşim din Guvern, mi-a aprobat memorandumul. Este vorba de 240 de milioane de lei. Cu greu m-a lăsat şi am trecut acest memorandum, după luni de încercare. Alocarea bugetară nu există. Poate la rectificarea din noiembrie. Doar la TAROM am reuşit să prindem 40 de milioane de lei cu acelaşi scop.

Un alt exemplu, în condițiile astea de buget insuficient... Există o reţinere de 10%, un blocaj pe care nu îl poţi folosi. Bugetul este 90% folosibil, iar cei 10% se pot debloca pentru un memorandum special în Guvern. Am cerut asta pentru domeniul feroviar şi ni l-au respins", a spus Cătălin Drulă, la DCNews TV.

Drulă și Cîțu, la cuțite

În criza generată de neînțelegerile din coaliția de guvernare, Cătălin Drulă s-a poziționat vehement față de premierul Florin Cîțu. În urmă cu o lună, Cătălin Drulă spunea că așteaptă ca inevitabilul să se întâmple, respectiv demisia lui Florin Cîțu.

”În momentul în care ești în coaliție, portofoliile unui Guvern trebuie asumate de partenerii din coaliție. PNL are portofolii extrem de importante, Ministerul Finanțelor, Ministerul de Interne, Ministerul Apărării, Ministerul de Externe, Ministerul Muncii. Sunt ministere de forță. Nu pot să aibă toate portofoliile din Guvern (...). Problema este premierul. Cred că putem continua în aceeași formulă, cu o anumită renegociere, într-adevăr, a reformelor pe care să le facem și cu niște asumări foarte clare, pentru că multe lucruri, inclusiv din programul de guvernare, au trenat" spunea el atunci.

Florin Cîțu îl acuza, înainte de rectificarea bugetară, pe Cătălin Drulă, că nu a cheltuit banii ceruți, el fiind foarte vehement, în acel moment, cu privire la acest aspect.

"În primul rând, la Ministerul Transporturilor, nu aș vrea să vorbim despre aceste cifre, că nu le vom spune public pentru că încă le discutăm, dar la Ministerul Transporturilor se iau bani, nu se dau, în urma execuției bugetare.” afirmat Florin Cîțu.

