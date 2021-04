Probleme pentru Barna. Cozmin Gușă: ”E fricos! Lupta este pe viață și pe moarte!”

„Barna a avut probleme foarte mari în interior. El e fricos, bineînțeles. A încercat, prin tot felul de artificii de imagine, printr-o ofensivă mediatică în ultima săptămână, că-l vedeai peste tot, să compenseze într-un fel luptele interne, pentru că s-a pus problema să preia el interimatul de la Sănătate. Îți dai seama... Șeful lor, co-președintele lor... El a fugit repede de a trebuit să preia interimatul Cîțu și după să delege atribuțiile către Baciu”, a spus Cozmin Gușă, vineri, la DCNewsTV.



„Așa se discută acolo. Lupta este pe viață și pe moarte”, a continuat Cozmin Gușă. Ulterior, a spus: „Au avut alegeri în diaspora la USR PLUS săptămâna trecută și acolo a fost o bătaie extraordinară. Nu doresc să funcționeze în baza noului statut pe care l-au oficializat tot de săptămâna trecută, de când justiția a dat verde partidului unic USR PLUS. Dar ei se întâlnesc tot în USR și tot în Plus, pentru că acolo se negociază interese de afaceri”, a mai spus Cozmin Gușă.

Amintim că Florin Cîțu declarase că a decis să preia interimatul la Ministerul Sănătății după refuzul vicepremierului Dan Barna. Ulterior, premierul Florin Cîţu şi-a delegat atribuţiile de ministru interimar al Sănătăţii către secretarul de stat în MS Andrei Baciu. Săptămâna aceasta, preşedintele Klaus Iohannis a semnat decretul privind numirea Ioanei Mihăilă în funcţia de ministru al Sănătăţii.