Premierul Ciucă a trimis Corpul de control la Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară

"Premierul Nicolae-Ionel Ciucă a dispus Corpului de Control al Prim-ministrului efectuarea unei acțiuni de documentare și verificare a activităților derulate de Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară”, anunță Executivul.

Corpul de control al Prim-Ministrului are rolul de a asigura desfășurarea de activități de control administrativ și de monitorizare a activității ministerelor şi serviciilor publice deconcentrate ale acestora, instituţiilor publice din subordinea Guvernului, organelor de specialitate ale administraţiei publice centrale din subordinea Guvernului, oficiilor, agențiilor, departamentelor, comisiilor, regiilor autonome, companiilor şi societăţilor naţionale, societăţilor şi instituţiilor de credit cu capital majoritar sau integral de stat.

Aproape 200.000 de apartamente s-au vândut în 2021 în România. Un sfert, în Bucureşti

Piaţa rezidenţială a marcat în 2021 un nou record după ce peste 183.000 de apartamente au fost tranzacţionate, cel mai ridicat nivel din ultimii cinci ani, chiar dacă 2021 a fost al doilea an de pandemie, unul în care efectele asupra economiei au început din plin să se resimtă. Din cele 183.032 de apartamente care s-au vândut anul trecut, 52.004, adică circa 30%, au vizat doar Bucureştiul, potrivit datelor colectate de la Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară (ANCPI) şi centralizate de ZF.

Tranzacţii de miliarde de euro

La o valoare medie a unui apartament de 85.000 de euro în regiunea Bucu­reşti-Ilfov şi de 60.000 de euro în restul ţării, rezultă că valoarea totală a tranzacţiilor cu apartamente parafate în 2021 a depăşit 12 mi­liarde de euro, potrivit calculelor şi estimărilor făcute de consultanţii de la SVN România.

"Am decis să fac pasul acesta pentru că eram oarecum la limita răbdării cu problemele blocurilor vechi – fără apă caldă, fără căldură. În plus, am urmărit în ultimii ani evoluţia preţurilor şi tot creşteau, nu păreau să stagneze. Aşa că, având ceva eco­no­mii pentru avans, am decis să fac acest pas. Ca finanţare nu a fost greu, am mers pe un credit cu o dobândă fixă în primii ani, am profitat puţin de dobânzile mai mici de anul trecut. Oferta nu a fost însă foarte variată. Zonele mai bune erau, din punctul meu de vedere cel puţin, foarte scumpe şi apar­ta­men­tele compartimentate prost“, spune Claudiu, un tânăr care şi-a cumpărat apar­tament în Bucureşti în 2021, conform Mediafax.

