Petre Daea vrea preluarea la Ministerul Agriculturii a barajelor din judeţul Vaslui

Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a declarat că doreşte preluarea la ministerul pe care îl conduce a barajelor din judeţul Vaslui, în vederea îmbunătăţirii capacităţii de irigare a culturilor, transmite Agerpres.



"Am vorbit cu domnul preşedinte al Consiliului Judeţean, care mi-a spus că pe teritoriul Vasluiului sunt o serie întreagă de baraje care nu-şi îndeplinesc misiunea. Vreau să le văd pe toate astăzi. De altminteri, nu voi pleca din judeţul Vaslui până nu voi vedea toate aceste baraje, în aşa fel încât să pot promova în Guvern actul normativ pentru a putea fi preluate la Ministerul Agriculturii de la Ministerul Apelor şi Pădurilor, să le introducem în programul naţional de reabilitare a sistemului de irigaţii, folosind, evident sumele cuvenite pe care le-am stabilit prin programul acesta de reabilitare şi extindere a sistemului de irigaţii. (...) Să folosim metodele acestea care ne sunt la îndemână şi sunt posibile de pus în mişcare datorită reliefului şi aici avem această posibilitate. Sunt opt baraje care încă nu sunt funcţionale şi ele ar putea să irige o suprafaţă de aproximativ 3.000 - 3.300 de hectare, ceea ce nu-i deloc puţin, având în vedere suprafaţa judeţului Vaslui", a declarat Petre Daea.



Ministrul Agriculturii a efectuat o vizită de lucru în judeţul Vaslui pentru a vedea lucrările efectuate în cadrul unui proiect de reabilitarea infrastructurii principale de irigaţii în amenajarea Albiţa - Fălciu, demarate în urmă cu trei ani.

Petre Daea, anunț despre sistemele antigrindină: Proiect de 150 de milioane de euro





Sistemul cu rachete antigrindină va fi extins pentru toată suprafața României, a declarat ieri Petre Daea.

"Este un proiect pe care-l avem în vedere, pe care l-am stabilit în colaborare cu Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene. Este o proiecție de 150 de milioane de euro, pentru 2024, pentru ca țara să fie acoperită.", a spus ministrul Agriculturii.

Totuși, peste 100 de fermieri din Vrancea și Bacău s-au plâns că prin folosirea rachetelor nu ar fi alungată doar grindina, ci și precipitațiile. Petre Daea a explicat că ar fi bine să dăm crezare specialiștilor și exemplelor din țările vecine, care folosesc cu succes aceste sisteme. Experții în domeniu susțin că nu există argumente și probe științifice care să susțină o asemenea ipoteză.

"Cunosc aceste dispute, dar aici trebuie să dăm curs interpretărilor oferite de specialiștii în domeniu si de experiența altor țări din jur, Eu vă spun că în Moldova, Ungaria, Ungaria și Serbia au fost puse la punct astfel de sisteme și își dovedesc eficiența. Dacă nu aveam astfel de sisteme, lucrurile ar fi stat mult mai rău", a declarat Petre Daea, în direct la Realitatea Plus.

Seceta a afectat aproape 400.000 de hectare înn România. Situația la zi

Seceta din România a afectat o suprafață importantă de teren arabil.

”Situația suprafețelor calamitate pentru care s-au întocmit procese-verbale de constatare a pagubelor, la data de 19 august 2022.

Suprafața totală afectată de secetă este de 386.900 ha, comunicată până la această dată de către 34 județe, care au raportat culturi afectate de secetă și anume: AB, AR, BC, BH, BT, BR, BV, BZ, CL, CS, CJ, CT, DB, DJ, GL, GR, HD, IL, IS, IF, MM, MH, NT, OT, PH, SJ, SM, SV, TR, TM, TL, VL, VS, VN.



• grâu, triticale: 201.089 ha

• orz, orzoaică, ovăz, secară: 30.805 ha

• rapiță: 30.758 ha

• porumb 70.754 ha

• soia 5.177 ha

• mazăre 866 ha

• floarea soarelui: 32.946 ha

• plante furajere 5.990 ha

• alte culturi: 8.335 ha”, a transmis Ministerul Agriculturii. Vezi mai mult AICI.

