Petre Daea, anunț despre sistemele antigrindină: Proiect de 150 de milioane de euro

Sistemul cu rachete antigrindină va fi extins pentru toată suprafața României, a declarat Petre Daea.

"Este un proiect pe care-l avem în vedere, pe care l-am stabilit în colaborare cu Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene. Este o proiecție de 150 de milioane de euro, pentru 2024, pentru ca țara să fie acoperită.", a spus ministrul Agriculturii.

Totuși, peste 100 de fermieri din Vrancea și Bacău s-au plâns că prin folosirea rachetelor nu ar fi alungată doar grindina, ci și precipitațiile. Petre Daea a explicat că ar fi bine să dăm crezare specialiștilor și exemplelor din țările vecine, care folosesc cu succes aceste sisteme. Experții în domeniu susțin că nu există argumente și probe științifice care să susțină o asemenea ipoteză.

"Cunosc aceste dispute, dar aici trebuie să dăm curs interpretărilor oferite de specialiștii în domeniu si de experiența altor țări din jur, Eu vă spun că în Moldova, Ungaria, Ungaria și Serbia au fost puse la punct astfel de sisteme și își dovedesc eficiența. Dacă nu aveam astfel de sisteme, lucrurile ar fi stat mult mai rău", a declarat Petre Daea, în direct la Realitatea Plus.

Seceta a afectat aproape 400.000 de hectare înn România. Situația la zi

Seceta din România a afectat o suprafață importantă de teren arabil.

”Situația suprafețelor calamitate pentru care s-au întocmit procese-verbale de constatare a pagubelor, la data de 19 august 2022.

Suprafața totală afectată de secetă este de 386.900 ha, comunicată până la această dată de către 34 județe, care au raportat culturi afectate de secetă și anume: AB, AR, BC, BH, BT, BR, BV, BZ, CL, CS, CJ, CT, DB, DJ, GL, GR, HD, IL, IS, IF, MM, MH, NT, OT, PH, SJ, SM, SV, TR, TM, TL, VL, VS, VN.



• grâu, triticale: 201.089 ha

• orz, orzoaică, ovăz, secară: 30.805 ha

• rapiță: 30.758 ha

• porumb 70.754 ha

• soia 5.177 ha

• mazăre 866 ha

• floarea soarelui: 32.946 ha

• plante furajere 5.990 ha

• alte culturi: 8.335 ha”, a transmis Ministerul Agriculturii. Vezi mai mult AICI.

Un primar din Vaslui spune că avioanele care au survolat comuna au alungat norii de ploaie. Episod similar acum 200 de ani

Primarul comunei Ştefan cel Mare din Vaslui, Mihai Moraru, spune că avioanele militare care survolează comuna au alungat norii de ploaie, astfel că cere încetarea exerciţiilor militare din zonă.

"E rușinos din partea lor, la vremurile astea cât de grele sunt, tot se plânge statul român că nu are bani de multe alte cheltuieli, să apară pe raza comunei noastre, de trei zile, în fiecare după-amiază, câte trei-patru avioane care se învârt deasupra comunei noastre. Urât. Adică sfidează buzunarul românilor, nu numai a locuitorilor din comună. Nu vă spun cât de mult stau cu grijă oamenii, cel puțin cei mai în vârstă. Nu vedem noi că s-ar întâmpla deasupra comunei noastre niște antrenamente, atâta timp cât fac niște piruete ăia cu avioanele de se învârt în zbor. În afară de asta, aseară, în jur de ora 19:00, era gata, gata să pălească niște stâlpi de electrificare. Așa de jos ce a coborât?”, a declarat Mihai Moraru pentru G4Media.

Jurnalistul Val Vâlcu a amintit, cu umor, un episod similar care a avut loc în urmă cu 200 de ani. Vezi mai mult AICI.

