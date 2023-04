În cadrul dezbaterii ”Ce probleme din sistem poate rezolva digitalizarea Sănătății” s-a vorbit, printre altele, şi despre nevoia renunţării urgente la formularele învechite din vremea comunismului care încă mai sunt completate şi depozitate în spitalele din România.

Prof. dr. Victor Costache a explicat:

"Digitalizarea este un termen folosit cu uşurinţă în ultima vreme şi care are un concept foarte larg. Vorbim de digitalizarea actului medical la intervenţiile chirurgicale, dar până atunci trebuie să ne ocupăm de digitalizarea întregului univers birocratic. Şi am avea un progres uşor de făcut dacă am reuşi să renunţăm la tradiţionala şi atât de învechita şi inutila foaie de observaţii. O foaie de observaţii care nu s-a schimbat de atunci şi care se regăseşte numai în spitalele din România. Nu există niciun document similar care să arate atât de stufos şi care să fie atât de consumator de timp şi de resurse umane în vreun spital din Europa civilizată sau din America de Nord."

Ce ar trebui făcut

"Ar trebui să renunţăm la soluţiile originale care caracterizează sistemul sanitar românesc şi să folosim dosarele medicale informatice aşa cum se folosesc în momentul de faţă în medicina modernă. Nu cred că noi putem da lecţii Europei, cel puţin nu în domeniul birocraţiei" - a mai spus dr. Victor Costache.

Mai trebuie amintit că în plin proces de transformare digitală a României, Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) poate contribui decisiv la transformarea digitală a României. Sunt prevăzute finanțări pentru dezvoltarea infrastructurii digitale, pentru administrația publică, dar și pentru mediul privat, fondurile alocate acestui pilon fiind de 5,97 miliarde euro. Cloud-ul guvernamental este pilonul central al acestei transformări, care nu trebuie să ducă birocrația în mediul digital, ci să simplifice serviciile și interacțiunea cetățenilor și companiilor cu administrația publică.

