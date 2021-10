Participă sau nu UDMR la consultările cu Iohannis. Kelemen Hunor a anunțat decizia

Președintele UDMR, Kelemen Hunor, anunță că a discutat cu președinții organizațiilor Uniunii și a decis că săptămâna viitoare va participa la consultările de la Cotroceni, pentru că este nevoie să fie rezolvată cât mai repede criza politică.

„Reacțiile oamenilor ne confirmă faptul că am lucrat bine, trebuie să rămânem la guvernare și am acționat corect atunci când nu ne-am angajat în lupta politică internă a celorlalte partide: am fost raționali și ne-am concentrat pe problemele și interesele țării și ale societății. Săptămâna viitoare vom participa la consultările de la Cotroceni convocate de președinte.

Așteptarea societății și interesul UDMR este de asemenea ca această criză să fie rezolvată cât mai curând posibil, deoarece trebuie găsite soluții suplimentare la problemele cauzate de prețurile galopante ale energiei, iar situația pandemică poate fi gestionată doar de un guvern puternic. Un lucru este sigur: noi și de acum înainte vom reprezenta stabilitatea și raționalitatea”, a spus Kelemen Hunor.

Klaus Iohannis va convoca partidele la consultări abia săptămâna viitoare, pentru a le da timp să se întrunească și să găsească „abordări mature”.

Ciolacu, răspuns pentru Iohannis: trebuie să intervină, nu să dea declarații între două avioane

Președintele PSD, Marcel Ciolacu, i-a răspuns președintelui României, Klaus Iohannis, care a declarat că a convocat săptămâna viitoare consultări la Cotroceni pentru a le permite politicienilor să revină cu picioarele pe pământ.

„Criza este la domnul Iohannis, eu cred că trebuie să intervină, nu să dea declarații între două avioane, să ne spună să revenim cu picioarele pe pământ”, a declarat, miercuri, președintele PSD.

Marcel Ciolacu a comentat și afirmația președintelui Iohannis care nu a exclus varianta alegerilor anticipate.

„Mă bucur că președintele a ajuns la aceeași concluzie ca și noi, că este nevoie de alegeri anticipate”, a mai spus Marcel Ciolacu.

Liderul PSD a mai spus că în nici un caz social-democrații nu vor sprijini un guvern minoritar PNL-UDMR.

„Nu, nu, nu, cât de convingător trebuie să fiu ca să nu-mi mai puneți aceeași întrebare”, a răspuns Marcel Ciolacu.