O nouă iarnă fără căldură în București? Nicuşor Dan: Se estimează ca licitaţia pentru reabilitarea a 40 de km din reţeaua de termoficare să se încheie săptămâna viitoare

'Marţi, săptămâna viitoare, estimăm că vom închide licitaţia pentru cei 40 de kilometri de conducte de termoficare. Cei 40 de kilometri sunt împărţiţi în trei loturi. Sunt optimist că o să avem nişte firme care au câştigat în condiţiile contractului şi pot să înceapă lucrul. Pe de altă parte, avem într-o fază destul de avansată documentaţia pentru achiziţia unei centrale provizorii la Titan, care să dea un plus. Pentru că noi avem o reţea din care se scurge multă apă şi multă energie, trebuie să dăm un plus de energie şi atunci o soluţie este o centrală provizorie în fostul CET Titan', a afirmat Nicuşor Dan, într-o declaraţie acordată presei.

Întrebat dacă PMB ia în calcul creşterea subvenţiei pentru energie termică în contextul creşterii preţurilor, primarul a precizat că o decizie în acest sens nu poate fi luată decât împreună cu Consiliul General.

Nicuşor Dan a mai declarat că la începutul săptămânii viitoare va susţine o conferinţă de presă, în contextul împlinirii a zece luni de la preluarea mandatului. Pe 27 aprilie, primarul general al Capitalei anunţa scoaterea la licitaţie a unor lucrări pentru reabilitarea a 40 de kilometri din reţeaua de termoficare.

'E vorba despre 40 de kilometri de reţea, cu o valoare totală estimată a lucrărilor de 150 de milioane de lei plus TVA, bani din fondurile Primăriei, care se adaugă altor 13 kilometri pe care i-am început în februarie cu Energetica, compania Primăriei', scria Nicuşor Dan, pe Facebook.

Nicușor Dan, anunț după controlul de la ALPAB

Nicușor Dan a făcut declarații de presă, joi, după ce a descins la Administrația Lacuri Parcuri și Agrement București:

„În primul rând, am schimbat directorul ALPAB. Pentru moment, director al ALPAB sunt eu și îmi asum răspunderea pentru ce se întâmplă. Este o problemă cu parcurile administrate de Municipalitate pe care bucureștenii o văd și noi o vedem. E o problemă care pornește din decizia fostei administrații de a muta activitatea pe companii.

Noi am avut o administrația ALPAB care funcționa rezonabil până când, în anul 2018, s-a luat decizia ca activitatea să se mute pe companii. Am avut două conduceri succesive la companie, dar niciuna corespunzătoare. Adică și pe comenzile care s-au dus, fie tunderea ierbii, curățenia, golirea coșurilor de gunoi s-a făcut treabă de mântuială.

Ce am făcut eu aici a fost să preiau interimar conducerea ALPAB. Eu sunt directorul ALPAB până voi face o evaluare completă față de ce se întâmplă aici. Pe de altă parte, trebuie ca Consiliul de Administrație și Adunarea Generală care coordonează Compania de Parcuri, pentru aceste luni rămase până la finalul anului, să schimbe directorul, care evident că nu știe această meserie și să reușim să dăm un nivel de satisfacție bucureștenilor cel puțin în ceea ce privește curățenia și tunderea ierbii.“, a precizat primarul Nicușor Dan.

Bolnavii cronici, lăsați fără ajutoare de Primăria Capitalei. Mesaj pentru Nicușor Dan: Să trăiască el cu 250 de lei!

Peste 60.000 de bolnavi cronici din București au rămas fără ajutoarele pe care le primeau până acum, în urma unei decizii a Primăriei Capitalei. Aceștia nu ar fi primit nicio explicație, dar s-ar fi trezit la un moment dat că în loc de cei 500 de lei pe care îi primeau până acum, li se oferă doar 250 de lei. Petrișor Stoican, un bărbat cu handicap din București, spune că a dat Primăria Capitalei în judecată, împreună cu alți 10 bolnavi.

"Din partea Primăriei Capitalei nu am primit absolut nicio explicație. Pur și simplu cred că au decis ei în consiliu să îi taie la jumătate, după ce Nicușor Dan a venit la primărie nu a mai dat niciun leu motivând că se vor da, dar nu este încă bugetul gata. S-a făcut și bugetul și ne-am trezit după luni de zile că se dau, dar se dau la jumătate. Nu se mai dau 500 de lei, se dau 250 de lei. Prima dată se spunea că se vor da și restanțele, dar după aceea nu a fost așa. Nu s-a mai vorbit despre restanțe absolut deloc. Noi chiar suntem 11 persoane cu handicap care am dat Primăria Capitalei în judecată pentru a se menține cei 500 de lei în continuare. Am făcut sesizări peste sesizări și am primis răspunsuri fără rost, banale. Avem speranțe că se va rezolva căci din partea Primăriei Capitalei nu avem nicio speranță că se va rezolva ceva." a declarat Petrișor Stoican la Realitatea Plus (Citește mai multe detalii AICI).