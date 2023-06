"Nu e autentică!" Dan Motreanu, avertisment despre mierea care ajunge şi în România

Europarlamentarul Dan Motreanu s-a adresat Comisiei Europene pe problema importului de miere falsificată. Acesta propune înăsprirea cerinţelor de etichetare dar şi indicaţia exactă a procentului de miere, pe ambalaj.

"Am adresat, împreună cu mai mulți colegi europarlamentari, o întrebare Comisiei Europene, în legătură cu modul în care aceasta acționează împotriva importului de miere falsificată.



46% din mierea importată în Uniunea Europeană nu este miere autentică, deoarece nu respectă reglementările comunitare.



Este un subiect extrem de important pentru producătorii români de miere. România este țara cu cel mai mare număr de stupi în ferme din Uniunea Europeană. Mierea românească este calitate și respectă normele UE. Însă, în ultima perioadă, producătorii români de miere se confruntă cu afluxul de miere ieftină din afara UE.



Una dintre soluțiile la care ne-am referit a fost înăsprirea cerințelor de etichetare, inclusiv prin obligația de a indica exact procentul de miere din fiecare țară de orgine.



Am dorit să aflăm cum intenționează Comisia să înăsprească controalele de trasabilitate, astfel încât să se axeze pe mierea importată și pe actualizarea listei metodelor de laborator folosite pentru a detecta fraudele.



Din păcate, răspunsul primit de la Comisarul european pentru agricultură, Jakub Wojciechowski menționează doar o măsură deja cunoscută din Directiva Mierii - indicarea pe etichetă a țării de origine pentru amestecurile de miere.



Potrivit sursei citate, indicarea pe etichetă a procentului de miere per țară de origine a fost luată în considerare în evaluarea impactului, dar a fost eliminată, deoarece ”ar genera o sarcină suplimentară pentru operatorii din sectorul mierii, fără a garanta informații precise consumatorilor, deoarece nu ar fi controlabilă în absența unor metode analitice care să identifice originea mierii cu o astfel de precizie”.



Comisia a invitat statele membre și țările terțe să intensifice controalele oficiale. De asemenea, Comisia va aloca resurse pentru dezvoltarea unor metode analitice validate la nivel internațional pentru a detecta mierea contrafăcută.



În curând, vom începe să lucrăm în Comisia pentru agricultură și dezvoltare a Parlamentului European la acest dosar și voi propune schimbări semnificative. Reforma limitată propusă de Comisie trebuie extinsă de Parlamentul European pentru a permite combaterea fraudei, creșterea trasabilității și a transparenței pentru cetățeni" - a scris Dan Motreanu pe pagina personală de Facebook.

