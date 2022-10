Nivelul de trai din ultimii 20 de ani, pe datorie. ”Și un miliardar simte că e sfârșitul lumii”. Atenționare despre politicienii - salvatori: Soluțiile minune vor eșua și va fi mai rău

”Felul cum simțim scăderea nivelului de trai este fenomenal. Dacă am pornit de la o garsonieră, pe care o împărțeam cu bunica, și am ajuns la un apartament cu trei camere unde avem toate tâmpeniile posibile, plus un garaj cu o mașină la care n-am fi visat acum 20 de ani, nici nu mai contează. Tot ce contează este că nivelul de trai a scăzut față de anul trecut. Creșterea nivelului de trai timp de 20 de ani, până să scadă de anul trecut până acum, a fost un drept. Scăderea din acest an este o nedreptate.

Sună aiurea, dar cam așa simte oricine. Și un miliardar uită că a pornit de la mai nimic și a ajuns miliardar. Dar când de la 10 miliarde scade la 2 miliarde, chiar simte că e sfârșitul lumii. Devine deprimat în adevăratul sens al cuvântului. De-a lungul timpului mulți miliardari/milionari s-au sinucis din cauza unor eșecuri materiale.

Felul cum oamenii se opun scăderii nivelului de trai este un fenomen social extrem de puternic. Dar uneori n-ai ce să-i faci și nivelul de trai trebuie să scadă. Cam așa este acum și cred că o să mai fie un timp. Oamenii uită că o parte, evident, nu totul, dar o parte importantă, din creșterea nivelului de trai, în toată lumea, în ultimii 20 de ani a fost pe datorie. Datorie, așa cum se și aude, înseamnă a avea ceva ce trebuie dat înapoi. Când tocmai nivelul de trai este pe datorie, înseamnă că are de dat înapoi. Dar consecințele psihologice și sociale vor fi profunde și încă nu prea au fost resimțite.

Politicienii în toată lumea sunt speriați cum vor reacționa oamenii când vor trebui efectiv să taie din cheltuieli, să scadă căldura din casă, și să nu meargă la 3 vacanțe și 5 city-break-uri ci doar la o singură vacanță.

Oamenii, cel mai probabil, vor alege politicienii care neagă inevitabilitatea scăderii nivelului de trai și propun soluții minune, exact așa cum au făcut votanții partidului conservator și au ales-o pe "geniala" Liz Truss în Marea Britanie.

Soluțiile minune vor eșua, mai devreme sau mai târziu, și nivelul de trai va scădea și mai mult. Sper să nu ajungem la soluții extreme, că omul sărăcit e în stare de multe, mai ales rele, inclusiv sieși” scrie investitorul Ben Madadi pe Facebook.

Într-o altă postare, el a precizat:

”Mai de mult am scris cum creșterea dobânzilor și a dolarului pun presiune mare pe economiile cele mai slabe ale lumii, mai ales asupra bugetelor țărilor îndatorate și subdezvoltate. Încep să apară semne cât se poate de reale că presiunea s-a răspândit, și se intensifică, asupra economiilor țărilor dezvoltate. America stă bine, dar Europa și China arată deja destul de rău. Nu știu exact când, dar bănuiala mea este că vom vedea într-un timp nu foarte îndepărtat semne de îngrijorare și din partea oficialilor Fed. Fed-ul nu poate coborî dobânzile într-un viitor previzibil (din cauza inflației) dar cred că Fed-ul va fi nevoit să arate că nu va mai crește dobânda peste un anumit nivel - probabil peste 4 - 4,5%. Asta va produce efecte psihologice pozitive pentru piață dar nu cred că va aduce îmbunătățiri pe termen mediu pentru că deja este cam târziu. Restrângerile monetare deja impuse nu vor pleca nicăieri până nu se confirmă că avem o recesiune serioasă care va duce inflația la zero, sau chiar pe minus”.

Acest articol reprezintă o opinie.