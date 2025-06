Nicușor Dan, declarații de ultimă oră după summitul NATO

Președintele României, Nicușor Dan, a făcut declarații de ultimă oră după summitul NATO. Acesta a făcut un scurt rezumat ale principalelor subiecte discutate în cadrul acestui summit.

"Am încheiat acest summit NATO de la Haga. După cum știți el s-a finalizat cu o declarație care are patru puncte principale. În primul rând, se reafirmă unitatea transatlantică, deci implicit o continuare a prezenței americane în Europa. Apoi, punctul cel mai discutat în săptămânile dinainte și lunile dinainte de acest summit - creșterea contribuției financiare pentru structurile militare ale fiecărui aliat. S-a agreat această țintă de 5% din PIB până în 2035. Al treilea punct - faptul că acești bani trebuie transformați în capabilități militare și un angajament al statelor membre de a colabora pentru asta. Ultimul lucru - reafirmarea Rusiei ca pericol și reafirmarea sprijinului pentru Ucraina.

Evident că România a agreat asta, cu câteva nuanțe și precizări. În primul rând, față de chestiunea ca banii să ajungă să fie capabilități militare, noi am exprimat din nou faptul că în cadrul acestor mecanisme de finanțare ale UE ne dorim ca și aliații NATO care nu sunt membri să poată să participe. Este un lucru pe care l-am spus. Am mulțumit aliaților care sunt prezenți în operațiuni în România și am reafirmat din nou că regiunea Mării Negre este importantă. Față de prezența aliată în România am reafirmat angajamentul nostru de a investi în facilități pentru a găzdui soldați aliați în România. Am reafirmat sprijinul față de Ucraina, spunând că Ucraina este legată de securitatea întregului flanc estic al NATO și am atras atenția asupra importanței alegerilor parlamentare din Republica Moldova, care vor fi la sfârșit de septembrie.

Au mai fost și alte lucruri care s-au mai discutat în cadrul summit-ului. S-a discutat mult despre Ucraina, despre conexiunea între aceste crize globale, despre faptul că Iranul a furnizat diferite tipuri de armament către Rusia, despre faptul că intervenția din ultimele săptămâni asupra capabilităților Iranului este o formă de descurajară militară pentru mulți alții, inclusiv un semn pentru războiul din Ucraina. S-a discutat puțin și despre războiul hibrid și despre colaborarea aliaților pe acest subiect", a declarat Nicușor Dan.

Nicușor Dan, despre strategia la Marea Neagră

Întrebat ulterior ce termen mai exact își propunere România pentru a atinge 5% din PIB pentru apărare, dar și despre strategia la Marea Neagră, Nicușor Dan a precizat: "După cum știți au fost discuții pe 5% până în 2035, România era gata să fie de acord cu 2032, haideți să vedem cum echilibrăm economia în următorul an și jumătate și după aceea putem vorbi despre ținte. Deocamdată este asumată ținta de 2035.

În ceea ce privește strategia la Marea Neagră, cred că lucrul cel mai important este unde să fie un hub. Ne bucură că la inițiativa României Comisia a propus această strategie, ne bucură că Congresul SUA a aprobat acum 2 ani o strategie pentru Marea Neagră. Pentru Marea Neagră este importantă chestiunea de securitate, inclusiv din perspectiva exploatărilor de gaze pe care România le are, e importantă chestiunea de colaborare economică și în strategia europeană care s-a propus s-a mai adăugat o componentă de sustenabilitate de mediu".

Ce a discutat Nicușor Dan cu Emmanuel Macron și Donald Trump

Ulterior, Nicușor Dan a fost întrebat ce a discutat cu Emmanuel Macron și Donald Trump.

„Cu Emmanuel Macron am discutat mai mult aseară, la cină, pentru că suntem doi francofoni (n.r. râde). Chestiuni legate de Consiliul European de mâine, dar nu chestiuni extrem de substanțiale” , a spus acesta.

Cât despre discuția cu Donald Trump, Nicușor Dan a precizat: „Doar chestiuni de politețe. Cu domnul Rubio a fost puțin mai... A urmărit alegerile din România și ne-a felicitat pentru cum s-au terminat. Cu doamna ministru a vorbit mai mult”.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News