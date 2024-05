Nicolae Ciucă i-a bătut obrazul lui Dragoș Ciobotaru, candidatul PNL la CJ Vrancea, după o serie de gafe pe scenă

În cadrul unui eveniment PNL organizat la Focșani, Nicolae Ciucă, președintele Partidului Național Liberal, i-a bătut obrazul lui Dragoș Ciobotaru, propunerea liberalilor pentru funcția de președinte al Consiliului Județean, după ce acesta a făcut mai multe gafe în timp ce și-a susținut discursul.

„Sunt de 16 ani în PNL Vrancea și am crescut în PNL Vrancea. Încă din 2007, de când m-am înscris în PNL, am urmat toată școala asta politică pe care PNL o poate da unui tânăr și nu numai. Și am ajuns în anul 2024...

Aș vrea ca fiecare dintre dumneavoastră să aibă aceeași încredere în dumneavoastră pe care o am eu în dumneavoastră...

Cu excepția unui singur individ, care practic nu a plecat, ci s-a reîntors la el acasă, niciun partid al Partidului Național Liberal nu a plecat de lângă noi“, a zis, printre altele, Dragoș Ciobotaru.

„Dragoș a zis că unul dintre atributele noastre este acela că ne ținem de cuvânt. Activitatea trebuia să dureze până la și jumătate. O să scurtăm noi intervenția, în așa fel încât să spunem doar ceea ce este esențial, ceea ce este necesar“, a precizat ulterior Nicolae Ciucă, cu referire clară la discursul fără noimă rostit de colegul său de la Focșani.

