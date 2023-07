Neversea 2023. Tot ce trebuie să știi dacă mergi la festival sau dacă ești din Constanța. Ce restricții vor fi

"NEVERSEA 2023 - CEL MAI SIGUR LOC PUBLIC DE LA MALUL MĂRII NEGRE

În mai puțin de două zile se deschid porțile celui mai mare festival de pe o plajă din Europa, Neversea. Aflat la ediția aniversară, evenimentul va fi cu adevărat spectaculos. Pe plaja Neversea sunt așteptați peste 150 de artiști și zeci de mii de fani din țară, dar și din străinătate. Pentru ca experiența să fie una de neuitat, plină de amintiri frumoase, organizatorii festivalului, alături de autorități, au luat toate măsurile de siguranță a participanților, pentru ca evenimentul să se desfășoare, ca și până acum, în cele mai bune si sigure condiții.

MII DE JANDARMI, POLITIȘTI, POLIȚIȘTI LOCALI, MEDICI ȘI AGENȚI DE SECURITATE PRIVAȚI VOR FI PREZENȚI ÎN FESTIVAL PENTRU A SE ASIGURA CĂ TOTUL SE DESFĂȘOARĂ ÎN CELE MAI BUNE CONDIȚII

Ca în fiecare an, festivalul Neversea este pentru 4 zile și 4 nopti cel mai sigur loc public de la malul Mării Negre, iar pentru asta mii de angajați ai Ministerului Administrației și Internelor (Direcția Generală Management Operațional M.A.I., Jandarmeria Română, Poliția Română, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, Agenția Națională Antidrog, Brigada de Combatere a Crimei Organizate, U.P.U. Constanța, Garda de Coastă) și ai Poliției Locale se vor asigura că sunt respectate toate măsurile de siguranță. De altfel, in festival vor fi și peste 700 de agenți de securitate privați.

De asemenea, echipajele de la ISU Constanța, UPU Constanța și SMURD Constanța vor fi pregătite pentru a oferi suportul necesar la punctele medicale avansate și punctele de prim ajutor. I.S.U. DOBROGEA va asigura la eveniment două autospeciale de transport persoane și victime multiple; doua șenilate de mici dimensiuni pentru transport persoane, două posturi medicale înființate de I.S.U. și 3 puncte de prim-ajutor plus o autospecială de stingere a incendiilor.

PESTE 1400 DE OAMENI DIN 12 ȚĂRI CONSTRUIESC ACUM CEL MAI MARE FESTIVAL DE PE O PLAJĂ DIN EUROPA

Producția festivalului Neversea este demnă de filmele americane: de la decoruri și arhitectură, la poveste, personaje maritime fantastice, animatori și dansatori, artiști și fani din întreaga lume. La aniversarea celor 5 ani de Neversea vor fi 6 scene de muzică și mai multe music spots desfășurate pe aproximativ 110.000 mp.

Scena principală va avea peste 500 mp de ecran led, 26 metri înălțime, peste 55 de metri la bază și o deschidere de 20 metri performance area. Pentru conceptul scenei s-a folosit un element omniprezent în universul Neversea, și anume SOARELE. Echipamentele necesare construcției scenei principale au fost transportate cu peste 60 tiruri din țară, respectiv 14 tiruri din Belgia, Olanda, Germania respectiv Polonia. Montajele s-au realizat cu utilaje de ridicat de peste 100 tone, respectiv cu nacele care pot ajunge până la 40 de metri înălțime.

Balkaniada e o scenă nouă, acoperișul (neobișnuit de altfel) va fi adus tocmai din Germania, de la Opera Tents pentru a putea răspunde nevoilor tuturor artiștilor.

În cazul scenei The Ark, pentru aniversarea celor 5 ani de Neversea am pregătit o producție interesantă. Decorul 2D va fi înlocuit cu 180 mp de ecrane LED, tocmai pentru a pune în valoare toți artiștii trap și hip-hop ce vor urca pe scenă. Mai mult, am luat în considerare și un catwalk pentru ca artiștii să poată face baie de mulțime.

Daydreaming este singura scenă care își păstrează identitatea. Aceasta s-a consacrat pe parcursul anilor ca fiind singura scena prin care se vede răsăritul, singura de acest fel din Europa. Montajele au început în data de 15 Iunie, cu 21 de zile înainte de deschiderea porților. După finalizarea celor 4 zile de eveniment, demontajele sunt estimate a se desfășura în 8 zile.

Suplimentarea containerelor de toaleta va facilita accesul a peste 485 persoane la toaletă, în același timp, o creștere cu 25% față de 2021. Infrastructura de apă-canal, internet, electricitatea însumează peste 25 km de cabluri și țevi.

RESTRICȚII DE CIRCULAȚIE ÎN CONSTANȚA, ÎN PERIOADA FESTIVALULUI NEVERSEA



În drumul către mare, participanților la trafic le este recomandat să aleagă rute ocolitoare și să evite Autostrada A2. La Podul de la Fetești se efectuează lucrări de reabilitare.

În perioada pre, dar și în timpul festivalului se vor impune restricții de circulație în perimetrul din proximitatea plajei unde are loc NEVERSEA. În zilele de 4 și 5 iulie, reprezentanții poliției rutiere vor stabili restricționarea circulației, în funcție de valorile de trafic. În perioada 6-9 iulie 2023, accesul pe plajă va fi restricționat prin intermediul barierelor de acces amplasate la intersecția str. Salonic cu str. Yokohama și str. Belvedere, precum și la capătul str. Marinei, restricțiile fiind realizate prin intermediul firmei de pază și al organizatorilor.

Pentru desfășurarea în condiții de fluență și siguranță a traficului rutier, Poliția Rutieră va institui restricții de circulație auto în următoarele intersecții, în perioada 6-9 iulie 2023, după cum urmează: prelungirea strada Traian cu Valea Portului; Poarta 1 – Port (zona „sens giratoriu”);Strada Termele Romane cu b-dul. Elisabeta (zona Poarta 1 Port); în funcție de valorile de trafic și situația operativă, se va institui restricția la intersecția tip sens giratoriu strada Traian cu str. termele Romane; Str. Traian cu bulevardul Tomis; Str.Negru Vodă cu strada Ecaterina Varga; Str. Negru Vodă cu str. Mircea cel Bătrân ; Str. Mircea cel Bătrân cu str. Smârdan ;Str. Mircea cel Bătrân cu str. Decebal ;Str. Mircea cel Bătrân cu str. Eroilor ;Str. Bucovina cu str. Eroilor, Str. Marinei segmentul cuprins între Tomis Marina Management și bariera de acces pe Plaja Modern.

În perioada 6-7 iulie 2023, în intervalul orar 16:00-06:00, se vor impune restricții de circulație pe Str. Termele Romane între Str. Traian și sensul giratoriu de la Poarta 1 Port. Începând cu data de 8 iulie 2023, ora 06:00 și până pe data de 10 iulie 2023, ora 06:00 vor fi impuse restricții de circulație de la sensul giratoriu Poarta 2.Parcarea autovehiculelor pe bulevardul Elisabeta va fi interzisă pe perioada 4-9 iulie 2023.

Pentru a trece de filtrele instituite de autorități, riveranii trebuie să prezinte fie un act de identitate, un contract de comodat, unul de închiriere care să ateste domiciliul în zona peninsulară sau orice alt document din care rezultă că utilizatorul autoturismului domiciliază sau efectuează activități în zona afectată de restricții. De asemenea, se va interzice accesul taxiurilor, mijloacelor de transport particular (autoturisme, microbuze, maxi-taxi) în interiorul perimetrului de siguranță cu excepția autobuzelor CT BUS autorizate să efectueze transport public.

CIRCULAȚIA AUTOBUZELOR ÎN PERIOADA FESTIVALULUI NEVERSEA

Având în vedere desfășurarea festivalului NEVERSEA ce va avea loc în perioada 6 - 9 iulie 2023, programul de circulație al autobuzelor CT BUS va suferi unele modificări, programul fiind următorul: toate liniile cuprinse în programul de transport vor circula în program normal de L-V 05:15-23:00, pe 06 și 07 iulie și S-D 05:45-23:00, 08 si 09 iulie, cu excepția liniilor 42,48,44,51 și 101 care își vor prelungi traseul până în Portul Turistic Tomis, pe toată perioada festivalului (4 zile). Linia City Tour va circula în program de noapte după cum urmează: Stațiunea Mamaia (Hotel Caraiman), B-dul Mamaia, B-dul Tomis, Str. Traian, Poarta 2 Port, Str. Termele Romane, B-dul Regina Elisabeta, Str. Remus Opreanu, Port Tomis (și retur) Str. Remus Opreanu, Port Tomis, B-dul Regina Elisabeta, Str. Termele Romane, Str. Traian, Str. Negru voda, Str Mircea cel Bătrân, B-dul Mamaia, Stațiunea Mamaia (Hotel Caraiman); Linia CityTour va avea ultima plecare din CL Gara 19:25 și din Caraiman 20:55. Linia SHUTTLE, va avea prima plecare din CL Caraiman și Portul Tomis la ora 21:00 și ultima plecare din CL Caraiman și Portul Tomis la ora 06:00, la un interval de 16 min.

Linia SHUTTLE, pe traseul parcurs va face legătura cu toate cele 4 linii de noapte.

Liniile de noapte N2-43, N5-40, N100M și N102 vor circula de la ora 23:30 și vor avea o frecvență de 30 min. În Portul Turistic Tomis, în stația liniei CiTy TOUR, va fi amenajat un punct de lucru (dispecerat) cu un autobuz Mercedes, unde va fi în permanență un dispecer, acesta va monitoriza sosirile și plecările autobuzelor și va comercializa bilete de 24H și 7 zile", au transmis organizatorii, într-un comunicat de presă.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News