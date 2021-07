Nazare, după ce a fost demis de Cîțu: Am ținut Finanțele departe de duelul din PNL

Proaspăt demis, Alexandru Nazare a vorbit despre decizia lui Florin Cîțu de a-l revoca din funcția de ministru al Finanțelor. Liberalul a reamintit faptul că n-a știut că urmează să fie demis și că decizia ar fi trebuit să fie prezentată de premier în cadrul PNL și dezbătută în cadrul partidului înainte. El a declarat că a tot căutat să se vadă cu premierul Florin Cîțu, mai ales pe tema rectificării bugetare, și că i-ar fi trimis premierului mai multe analize, dar că acestea au rămas fără răspuns.

„Eu nu am știut nici de revocarea mea, darămite de Ghinea sau Oros. Era vorba să discutăm pe o anumită evaluare prezentată în partid, dar nu a mai avut loc prezentarea în partid. Am transmis pe finalul lunii iunie o analiză preliminară către premier, pentru a-l informa. Am vrut să discutăm și să demarăm o strategie de abordare a rectificării. Nu am primit niciun răspuns. Am transmis chiar cu o zi înainte de demisie o analiză. Am avut o discuție cu el să facă treaba asta. Era necesar pentru colegii de partid această prezentare, față de oamenii din teritoriu, față de membrii partidului. Aceste acțiuni fac parte din pregătirea rectificării. Însă, premierul Cîțu a dat deja dispoziție. Ministerul de Finanțe nu a avut o întâlnire cu ordonatorii de credite.

”M-a sunat săptămâna trecută, dar ca să mă dea afară”

”Am așteptat discuția cu premierul. Acea cifră de 12 miliarde, avansată de prim-ministru, conține și sume provenite din fonduri europene, de la Transporturi, de la Ministerul Economiei. Cred că jumătate din sumă e de la Transporturi și Economie. Trebuie discutat cu miniștrii de resort. Din respect față de români și autoritățile publice, acest exercițiu este necesar înainte de a face publice sumele rectificării. Am preconizat nivelul record de 5,5% din PIB la investiții. În privința rectificării, trebuie să fim prudenți când analizăm capitolul de cheltuieli. Acele 12 miliarde sunt potențiale cheltuieli. Fiecare ordonator va face o schemă a cheltuielilor, iar Ministerul de Finanțe va face raportările. Sunt cheltuieli mari în zona de sănătate de pe urma pandemiei. Trebuie achitată factura pentru vaccinuri, echipamente medicale, e nevoie de bani pentru acoperirea acestor cheltuieli. (...) Am așteptam să discut cu premierul și să identific zonele de unde putem cheltui. M-a sunat săptămâna trecută, dar ca să mă dea afară.”, a declarat Alexandru Nazare la Realitatea Plus.

"Am ținut Finanțele departe de duelul din PNL"

Alexandru Nazare a declarat că a încercat să țină Ministerul Finanțelor departe de duelul care se dă acum pentru șefia PNL.

"Am văzut că primul ordin semnat este cel al demarării procedurilor de rectificare. Nu-mi dau seama de ce, probabil va prezenta o strategie. Trebuie să vedem de la ce indicatori macroeconomici plecăm. Mergem pe scenariile de până acum, ori nu? Avem evaluări ale agențiilor de rating, deci dacă schimbăm totul din mers, se schimbă și viziunea lor asupra economiei românești. Am ținut Finanțele departe de duelul din PNL, ca o formă de respect față de români. Acesta era cel mai bun mesaj, acela că protejăm interesele financiare ale românilor.”, a declarat Nazare.