Monica Gabor, bătută de Mr. Pink? Cu ce se alege după divorț și de restricții avea. Irinel Columbeanu: Trebuie împuns

Monica Gabor s-ar fi despărțit de Mr. Pink, după o relație de aproape 10 ani. Vestea a fost confirmată de Paul Mantea, milionarul care a ajutat-o pe fosta doamnă Columbeanu atunci când s-a mutat în America.

”Da, e adevărat. Recent am aflat și eu, soția mea știe mai multe amănunte. Știu că a plecat din America, e posibil să nu se mai întoarcă, dar nu vreau să fac speculații”, a declarat Mantea pentru sursa citată.

În prezent Monica se află în Dubai, împreună cu Ramona, sora acesteia. Recent, Monica a șters de pe contul de socializare, toate pozele în care apare alături de Mr. Pink și fiul lui. peste 10 ani și pentru care a lăsat totul și a plecat peste Ocean.

În urmă doar cu câțiva ani, relația Monicăi cu Mr. Pink părea mai solidă decât oricând, iar vedeta era mai fericită ca niciodată după ce Irina, fiica sa, s-a mutat alături de ea, în America.

Ce primește Monica Gabor după divorțul de Mr. Pink și ce restricții avea

De-a lungul anilor, Monica Gabor a făcut puține declarații despre viața din America alături de Mr. Pink, însă a povestit despre casa în care locuiește și despre faptul că iubitul ei s-a ocupat de tot.

"Ca să fiu sinceră, el s-a ocupat de tot. A făcut chiar şi un living special pentru mine şi am apreciat că a luat picturi cu figuri religioase, pentru că ştie că sunt catolică şi a încercat să-mi creeze un spaţiu familiar. Dar eu n-am avut nicio pretenţie. Personal, i-am adus o fructieră din România, ceva vintage şi drăguţ, care i-a plăcut foarte mult. I-am luat-o când ne-am cunoscut, pentru că îi place stilul european. Are mobilier franţuzesc, candelabru Baccarat, dacă ar fi aici ţi-ar explica în detaliu", a declarat Monica Gabor în trecut.

Chiar dacă povestea lor părea de basm, fosta soție a lui Irinel Columbeanu avea câteva restricții duse la extrem.

Persoane din anturajul celor doi au mărturisit faptul că Monica ar fi fost "ținută sub control" de partenerul ei. Prietenii povestesc că Monicăi nu i se permitea să facă niciun pas fără acordul iubitului ei. Ba chiar ajunsese chiar să facă și cumpărături exclusiv online, pentru că nu avea voie să meargă decât la un magazin unde bărbatul avea încredere să o lase.

Surprinzător este că, deși au stat 10 ani împreună, Monica s-ar putea să nu se aleagă cu nimic în urma divorțului, iar singurele bunuri cu care rămâne sunt cadourile oferite în cei 10 ani de la bărbat, potrivit playtech.ro.

Monica Gabor, bătută de Mr. Pink?

În urmă cu doi ani, Monica Gabor postase pe rețelele de socializare un Instastory în care făcea reclamă la produsele pe care Mr. Pink le comercializează, și anume acesta vinde uleiuri pe bază de cannabis selecționat (sau cannabis medicală).

Însă, în postarea de pe rețelele de socializare, pe mâna sa dreaptă apărea o vânătaie la vremea respectivă, pe mulți dintre urmăritori ducându-i cu gândul că fosta parteneră a lui Irinel Columbeanu ar fi fost agresată fizic. Și la vremea respectivă au fost o serie de zvonuri că relația dintre ei ar fi "scârțâit", citează cancan.ro

Ce spune Irinel Columbeanu despre divorțul dintre Monica Gabor și Mr. Pink

Irinel Columbeanu a dezvăluit că s-a întâmplat ca Mr. Pink să îl certe o singură dată într-o parcare din Los Angeles, însă nu a dorit să dezvăluie care a fost motivul.

"Nu știu nimic mai mult, dar pot prevedea. Nu știu să fac premoniții, dar părerea mea este că de la un moment dat încolo un bărbat trebuie un pic împuns. Un bărbat deștept nu răspunde decât într-un mod deștept în astfel de situații. După părerea mea, femeile frumoase trebuie ținute bine. Răsfățate. Oricum Monica este o femeie temperamentală, dar și Mr. Pink este un tip deștept. Nu am uitat când m-a certat odată într-o parcare în L.A. privitor la un alt subiect, nu la acesta, dar bănuiesc că se poate întinde deșteptăciunea asupra acestui subiect. Așa că nu îmi fac probleme pentru ei. Eu cred că da, se vor împăca, nu îmi fac probleme", a declarat Irinel Columbeanu, pentru Antena Stars.

Ce a discutat Irinel Columbeanu cu fiica lui, Irina, după zvonurile divorțului

Irinel Columbeanu spune că tot ce-și dorește este ca fiica lui să fie fericită.

"Nu am vorbit cu Monica după ce am aflat acest lucru. Am vorbit cu Irina, fiica mea. Este bine fata, continuă să scrie la carte, asta mi-a spus. Nu doresc să dezvălui unde se află în prezent, important este că e bine și atât. Nu cred că vine în România vara aceasta, nici nu are cum să vină, nu vedeți și voi la televizor ce se întâmplă", a declarat Irinel Columbeanu pentru impact.ro