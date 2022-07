Mircea Geoană: Cine deţine supremaţia tehnologică stăpâneşte lumea

Secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoană, a declarat sâmbătă că "cine deţine supremaţia tehnologică stăpâneşte lumea", transmite Agerpres.



"E ceva interesant la NATO pe care l-am redescoperit cu multă bucurie. Noi spunem, şi eu spun de multe ori fără să-mi dau seama de profunzimea afirmaţiilor noastre, că suntem într-o nouă competiţie pentru supremaţie tehnologică la nivel global. Pentru că cine deţine supremaţia tehnologică stăpâneşte lumea. Cine are puterea inovaţiei, cine are puterea tehnologiei, cine are puterea ideilor este cel care şlefuieşte lumea şi conduce lumea.

Niciun aspect al societăţii umane, al activităţilor noastre ca oameni, acum şi în viitor, nu va scăpa de această profundă transformare a tehnologiilor, niciun domeniu de activitate. Şi dacă cineva, care nu este inginer, ca noi, se uită uneori la ingineri, sau la inginerie, sau la tehnologie, ca la o chestiune oarecum nişată, cu oarecare superspecializare, vreau să vă spun că de la politică la entertainment, si de la modul în care gândim, muncim, trăim, şi chiar şi iubim, această revoluţie tehnologică va fi cea mai profundă şi complicată tranziţie din istoria umanităţii", a spus Geoană la festivitate de absolvire pentru şefii de promoţie de la Universitatea Politehnică Bucureşti.

El a adăugat că decidenţii de astăzi şi de mâine trebuie "să ofere o şansă" copiilor din mediile defavorizate pentru ca aceştia să reuşească în viaţă.



"Dimineaţă am fost la o altă dezbatere, pentru un proiect de ţară - România 2030 - şi un grup de economişti (...) făceau nişte elemente de comparaţie de dezvoltare între regiunile ţării. Între judeţul Vaslui şi regiunea Bucureşti - Ilfov există cel mai mare decalaj de dezvoltare la nivelul întregii Uniuni Europene. În nicio altă ţară nu există un decalaj între o bucată a ţării respective şi alta, cum este între Bucureşti - Ilfov şi judeţul Vaslui.

De asta cred că apelul pentru decidenţii de azi şi de mâine este să ofere şansă copiilor săraci de la ţară, din medii defavorizate, din cei care nu au şanse să meargă la licee şi şcoli bune şi să ajungă la şcoli de elită, să le creăm condiţii să aibă o şansă să reuşească în viaţă. Pentru că oricât de minunată şi de sclipitoare este o generaţie, dacă ea are o piramidă de susţinere prea mică, şansele să ne autodepăşim sunt destul de mici", a menţionat Geoană.

Mircea Geoană, secretarul general al NATO, a vorbit, în cadrul evenimentului de aniversare a 25 de ani de Parteneriat Strategic România-SUA, despre perioada în care țara noastră s-a zbătut pentru aderarea la Alianța Nord-Atlantică și despre cei care au sprijinit acest proiect al României:

„A fost summitul de la Madrid de acum câteva zile, un summit de uriaș succes, dar tot la Madrid, acum 25 de ani, lucrurile nu arătau atât de bine pentru România. Îmi aduc aminte, ca tânăr ambasador, cum o națiune întreagă își pusese speranță în aderarea și invitarea României la NATO în primul val, la Madrid. România nu a fost invitată.

Am trăit cu toții, atunci, un profund sentiment de dezamăgire. De la exaltare, la aproape depresie națională... nu a fost decât un pas. Vreau să mulțumesc pe această cale președintelui Emil Constantinescu, care a fost la cârma țării în acele momente grele, pentru modul înțelept și rezilient în care a știut, împreună cu cei care conduceau România atunci, să absoarbă șocul de acolo (...).

Ce să facem după eșecul de la Madrid? Cum să repornim mecanismul relației cu Statele Unite ale Americii? Într-o zi de vară, în Washington, împreună cu Ronald Asmus și cu Strobe Talbott, care venise de la jogging, avea un mic biroul personal, în spatele biroului oficial, le-am zis: Nenorocire, nenorocire! Avem nevoie să dăm un semnal puternic pentru România! Avem nevoie să arătăm că Madridul nu a fost o ușă închisă, ci un început de capitol nou în relația româno-americană.", a precizat Mircea Geoană, secretarul general adjunct al NATO. Vezi mai mult AICI.

