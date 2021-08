Ministrul Sportului, Eduard Novak, a devenit oficial membru UDMR

Ministrul Tineretului și Sportului, Eduard Novak, a anunțat miercuri pe Facebook că a devenit „oficial membru UDMR”.

„Astăzi, 11 august, am devenit oficial membru UDMR. Le mulțumesc pentru încrederea maximă pe care mi-au acordat-o, pentru sprijin și pentru șansă. Cred cu tărie că fac parte din cea mai buna echipă, care a adus atâta plus valoare politicii din România. Împreună, vom realiza lucruri minunate, nu am nicio îndoială”, a scris, pe contul de Facebook, miercuri, Eduard Novak.

Eduard Novak a fost propunerea UDMR pentru Ministerul Tineretului şi Sportului. La momentul propunerii, acesta era preşedinte al Federaţiei Române de Ciclism.

Ana Maria Popescu dă cărțile pe față după câteva săptămâni. Ce a simțit când ministrul Eduard Novak i-a întins mâna

Medaliată cu argint la JO 2020, Ana Maria Popescu a refuzat să-i strângă mâna ministrului Tineretului și Sportului, Eduard Novak, la sosirea în țară.

„A fost gestul meu de revoltă. Dar nu mă definește nici ca om, nici ca sportiv. Atunci când mi-a întins mâna, am văzut în el sistemul, am văzut ce e mai rău. Sportivului Eduard Novak îi țin pumnii”, a explicat Ana Maria Popescu, în emisiunea Playmaker.

Sportiva a vorbit deschis și despre discursul manifest pe care l-a avut pe aeroport.

„Nu am pregătit acel discurs. Sincer, după 12 ore de zbor, nu cred că mai eram în stare să repet cu punct şi virgulă. Am dat frâu liber emoţiilor şi am ridicat tonul ca să îmi înghit lacrimile. La un moment dat, simţeam că, dacă nu fac asta, o să încep să plâng. Nu sunt vreo sensibilă de felul meu, dar… Şi ce s-a întâmplat după, toate mesajele de încurajare primite, au fost şi critici. Eu nu am o problemă dacă sunt criticată. Oameni necunoscuţi au mers până la jigniri", a spus Ana-Maria Popescu.

„Nu vreau ca acei copii care intră acum în sălile de sport să treacă prin aceleași etape. Eu nu pot să uit acel costum îngălbenit, adidașii purtați de colegii mai mari, până și șosetele le împrumutam. Pentru că nu aveam. Și tin minte că atunci când câștigam întrebam antrenorul când o să primesc și eu un costum alb. A fost primul meu vis. Să am un costum de scrimă. Și s-a întâmplat până la urmă, dar a trebuit să trec prin acele lucruri până acolo", a mai spus Ana Maria Popescu.