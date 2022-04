Micutzu, nouă emisiune la Antena 1, ”România are Roast”. Loredana Groza, rol important

Cele mai cunoscute nume ale stand-up-ului românesc, Micutzu, Cosmin Natanticu, Maria Popovici, Mincu, Cristi Popesco, Dan Frânculescu, Cătălin Bordea, Teodora Nedelcu, Radu Bucălae, Nelu Cortea și Teo Ioniță își unesc forțele în cea mai nouă emisiune de la Antena 1, „România are Roast”. Două echipe moderate de Micutzu se luptă pentru a cuceri regiunile României în cea mai aprigă competiție de roast și pentru premiul de 10.000 de lei al fiecărei ediții. Muzica ce va uni toate regiunile va fi asigurată de Loredana Groza și invitații ei.

Micutzu (Cosmin Nedelcu) va prezenta noua emisiune a Antenei 1 în care două echipe, formate din cei mai cunoscuți stand-upperi români ai momentului, se vor confrunta într-o luptă epică de râs, roast și stand-up. „Este pentru prima dată când prezint singur o emisiune și pot spune că este o experiență foarte interesantă. Îmi place că lucrez cu prieteni și cunoștințe”, a declarat Micutzu. Echipele Pârșii Circumspecți și Marmotele vesele, conduse de către Cosmin Natanticu și Cătălin Bordea, vor străbate ţara în lung şi în lat şi se vor confrunta în glume ce au la bază chiar regiunile vizitate.

Cosmin Natanticu, alături de Maria Popovici, Mincu, Cristi Popesco și Dan Frânculescu formează echipa Pârșii circumspecți, echipă ce se va confrunta în curând cu Marmotele vesele, echipa condusă de Cătălin Bordea, și ai cărei membrii sunt Radu Bucălae, Nelu Cortea, Teodora Nedelcu și Teo Ioniță. Cele două echipe vor vizita toate regiunile țării, vor urma tradițiile locurilor, vor duce la bun- sfârșit povocări și vor face roast pe baza tuturor întâmplărilor petrecute în călătoria lor prin România. „Pe parcursul deplasării prin țară, noi nu am știut niciodată ce urma să ni se întâmple și probele primite ne-au surprins constant. După etapa deplasării au urmat filmările roast-urilor din platou, iar aici publicul prezent a fost singurul care a votat echipa pe care o considerau cea mai amuzantă”, a declarat Cosmin Natanticu. „Echipa mă ridică de fiecare dată pe culmi neașteptate. Noi toți suntem colegi și nu mă consider căpitan, însă cineva trebuia să poarte și această titulatură. În călătoria noastră prin țară ne-am simțit ca atunci când mergeam în tabără cu clasa, am avut șansa să fim iar copii și ne-am distrat. Telespectatorii vor vedea roast-uri, scheciuri și momente de improvizație bazate pe experiențele noastre de prin țară”, a dezvăluit căpitanul echipei Marmotele vesele, Cătălin Bordea.

Emisiunea va fi difuzată, în curând, la Antena 1.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News