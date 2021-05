Marcel Ciolacu, despre PNRR: Îl invit pe domnul Orban să vorbească cu președinta Comisiei Europene

Totodată, Marcel Ciolacu s-a arătat încrezător că PNRR va fi totuși prezentat în Parlament, așa cum au făcut și alte țări europene, invitându-l pe Ludovic Orban să discute cu cu președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, dacă el se opune acestui lucru.

VEZI ȘI: Florin Cîţu, primele declaraţii după întâlnirea cu Ciolacu. "Am prezentat PNRR, nu am negociat"

"Nu este vorba despre așteptările noastre sau despre așteptările unor partide. Trebuie să înțelegem foarte clar că PNRR-ul este al românilor, nu este al PNL-ului, al USR-ului sau al Guvernului, este al românilor și al României. Când vor înțelege și actualii guvernanți lucrurile în această direcție, banii europeni trebuie folosiți pentru a crește nivelul de trai aș românilor, nu sunt instrumente politice pe care să le arătăm în fața oamenilor. Când vor înțelege acest lucru, presupun că vom înainte.

Cu adevărat, am avut niște discuții mai mult de principiu. Nu am avut acces la Planul Național de Redresare și Reziliență în integritatea sa, lucru nepermis. Ne-ar fi interesat foarte clar mecanismul transparent de accesare a acestor fonduri, noi vorbim aici și de granturi, și de împrumuturi, și nu în ultimul rând, cum sunt ele repartizate în zonele de dezvoltare ale României. Există discrepanțe între anumite zone de dezvoltare ale României, vedem că de exemplu în Moldova foarte multă lumea își caută de muncă în străinătate, deci înseamnă că statul nu a investit suficient. Pentru așa ceva există PNRR și a echilibra aceste zone de dezvoltare. Vom încerca în zilele următoare dacă găsim soluții de descentralizare. În acest moment, tot PNRR-ul este centralizat de Guvern și de miniștri. Eu îl invit pe domnul Orban să vorbească cu președinta Comisiei Europene sau cu comisarii europeni. Să discute cu dânșii. Eu știam că este depășit acest moment, că PNRR va fi prezentat în Parlamentul României, cum s-a întâmplat în toate statele europene.", a declarat Marcel Ciolacu la Realitatea Plus.

Reamintim că în urmă cu două zile Ludovic Orban a declarat că el consideră că nu e necesară dezbaterea PNRR în Parlament, iar "Comisia Europeană nu poate cere ceva care nu e scris în regulament".

VEZI ȘI: Orban, despre întâlnirea Cîțu - Ciolacu: În discuția cu Marcel Ciolacu au libertatea de a decide

Acest articol reprezintă o opinie.