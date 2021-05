Florin Cîţu, primele declaraţii după întâlnirea cu Ciolacu. "Am prezentat PNRR, nu am negociat"

"Ne întâlnim cu patronate, sindicate și partide politice pentru a discuta PNRR. Au fost întâlniri și înainte și vor mai fi. Astăzi, unele dintre acele sindicate și patronate au ales să facă parte din delegația PSD. Surpinzător, dar asta este. Am făcut ceea ce am promis. Am prezentat, nu am negociat, am prezentat PNRR, un PNRR care a fost apreciat, în special partea de reforme, de Comisia Europeană. Și astăzi am prezentat aceste elemente, elemente de reformă care au fost aprobate sau discutate în coaliție, coaliție care are voturile românilor, o reformă pe care românii o așteaptă, o reformă care este apreciată de Comisia Europeană. (...) Eu nu vreau să comentez despre capacitatea de înțelegere a celor cu care noi dialogăm de fiecare dată.

Am prezentat toate capitolele din PNRR, cu bugetul aferent fiecărui capitol. Până la urmă am intrat și în detalii, am intrat în ordonanța care stă la baza PNRR. Am intrat în discuții și despre reforme, am intrat în discuții despre ordonanță, deci lucrurile au fost foarte aplicate. S-a discutat în detaliu. Acest PNRR are o importantă componentă de reforme, acea componentă de reforme este o componentă care are în spate votul românilor care au votat această coaliție care guvernează astăzi România, reforme pe care noi deja le-am agreat în Comisia Europeană, reforme care vor duce la reducerea deficitului bugetar, reforme care vor duce la creștere economică. Răspunsul este suficient de clar.", a declarat Florin Cîțu în cadrul unei conferințe de presă.

Preşedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat după această întâlnire cu premierul Florin Cîțu că social-democraţii ar vrea ca planul să fie mai descentralizat.

"Întâlnirea a fost un pic superficială, în caracterizarea actualei guvernări, dar s-a finalizat cu o promisiune. Tot întâlnim acest 'vom face'. Eu rămân de bună credinţă şi am sperat că azi vom ieşi cu un plan pentru români. Nu s-a reuşit asta. Repet, am vrut să îl ajutăm pe dl Cîţu să iasă din impas, pentru că au trimis două planuri care au fost refuzate.", a declarat Marcel Ciolacu.

