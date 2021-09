Ludovic Orban, SUPĂRAT: DEMISIA mea va fi luni pe masa lui Florin Cîțu. Între mine şi Klaus Iohannis NU MAI EXISTĂ niciun parteneriat

După discursul lui Florin Cîțu, pe scenă a fost chemat și Ludovic Orban care a urcat în aplauzele colegilor de partid.

Acesta a urcat cu greu pe scenă, dar nu a ezitat și a transmis un mesaj neașteptat. Ludovic Orban și-a anunțat demisia din funcția de președinte al Camerei Deputaților și ruptura de Klaus Iohannis.

"Încep prin a le mulțumi celor aproape 1900 de colegi care mi-au acordat încrederea, în condițiile în care s-a desfășurat acest congres.

Îl felicit pe Florin Cîțu pentru alegerea ca președinte al PNL!

De-a lungul carierei mele de 31 de ani am apărat valorile liberale și am acționat constant pentru a pune în practică un ideal al politicilor liberale pentru a realiza un salt de care România are nevoie. Voi rămâne consecvent, îmi voi păstra convingerile și acțiunea politică pentru apărarea democrației, pentru apărarea drepturilor și libertăților, pentru apărarea valorilor liberale și voi continua să acționez așa cum am făcut-o și până acum alături de colegii mei!

Vreau să vă anunț de acum că demisia mea din funcția de președinte al Camerei Deputaților va fi luni la prima oră, pe masa președintelui ales, Florin Cîțu.

Vreau să vă mai spun un lucru. Din momentul de față, între Ludovic Orban și Klaus Iohannis nu mai există niciun parteneriat!", a declarat Ludovic Orban.

Ulterior mesajului, urmărit de jurnaliști, Ludovic Orban a avut o reacție dură: "Am declarat ce am avut de declarat, lăsați-mă în pace! O să dau declarații mâine și luni".

Florin Cîţu a obţinut 2878 de voturi, cu 1000 mai multe decât Ludovic Orban. Florin Cîţu a obţinut 60,3 la sută dintre voturi, în timp ce Ludovic Orban 39,7 la sută.

Ludovic Orban a fost invitat în platoul B1 TV, în emisiunea lui Silviu Mănăstire.

În contextul în care sâmbătă are loc Congresul PNL, în care se va decide soarta partidului și cine va fi noul președinte, Silviu Mănăstire i-a propus lui Ludovic Orban două scenarii.

"Duminică dimineața...

Varianta A: câștigați Congresul.

Varianta B: pierdeți Congresul!

Ce se întâmplă în varianta A? Ce se întâmplă în varianta B? Sincer!", a spus Silviu Mănăstire.

Răspunsul lui Ludovic Orban în cazul celor două scenarii

"În varianta A, duminică dimineața mă voi trezi, voi participa la Consiliul Național, voi căuta să găsesc o formulă de conducere echilibrată, că de exemplu, nu am pus candidați pe toate pozițiile. Așa a fost și la Congresul trecut, eu nu am pus candidați pe toate pozițiile, pentru că am lăsat deschisă posibilitatea să fie aleși candidați ai contra-candidatului în cazul în care este necesar", a declarat Ludovic Orban, la B1 TV.

"Bun și în varianta B, cea mai puțin plăcută?", a continuat Silviu Mănăstire.

"Care varianta B? Varianta B nu există!", a răspuns Ludovic Orban, râzând.

"M-a întrebat și domnul Prelipceanu ce voi face dacă voi pierde... voi câștiga! Eu sunt pregătit pentru varianta A! Atât vă spun, voi câștiga!", a completat el.