Orban, AMUZAT de întrebările lui Silviu Mănăstire: Varianta A sau varianta B? Ce faceți duminică dimineața?

Ludovic Orban a fost invitat în platoul B1 TV, în emisiunea lui Silviu Mănăstire.

În contextul în care sâmbătă are loc Congresul PNL, în care se va decide soarta partidului și cine va fi noul președinte, Silviu Mănăstire i-a propus lui Ludovic Orban două scenarii.

"Duminică dimineața...

Varianta A: câștigați Congresul.

Varianta B: pierdeți Congresul!

Ce se întâmplă în varianta A? Ce se întâmplă în varianta B? Sincer!", a spus Silviu Mănăstire.

Răspunsul lui Ludovic Orban în cazul celor două scenarii

"În varianta A, duminică dimineața mă voi trezi, voi participa la Consiliul Național, voi căuta să găsesc o formulă de conducere echilibrată, că de exemplu, nu am pus candidați pe toate pozițiile. Așa a fost și la Congresul trecut, eu nu am pus candidați pe toate pozițiile, pentru că am lăsat deschisă posibilitatea să fie aleși candidați ai contra-candidatului în cazul în care este necesar", a declarat Ludovic Orban, la B1 TV.

"Bun și în varianta B, cea mai puțin plăcută?", a continuat Silviu Mănăstire.

"Care varianta B? Varianta B nu există!", a răspuns Ludovic Orban, râzând.

"M-a întrebat și domnul Prelipceanu ce voi face dacă voi pierde... voi câștiga! Eu sunt pregătit pentru varianta A! Atât vă spun, voi câștiga!", a completat el.

