Congres PNL, 25 septembrie. Scenarii lansate de Chirieac, Pîrvulescu, Bulai, Coșea, Câciu, Teodorescu, Vâlcu, R. Tudor, Tache, Ciuvică, Vlășceanu

Bogdan Chirieac: PNL, în realitate, îl doreşte pe Ludovic Orban, dar nu vor avea curaj

Cine va câştiga şefia PNL? Ce se întâmplă cu pierzătorul?

Chirieac: Toată lumea, inclusiv eu, se aşteaptă să câştige Florin Cîţu, din cauza deciziei preşedintelui de a-l susţine. PNL, în realitate, îl doreşte pe Ludovic Orban, dar nu vor avea curaj (n.r membrii delegaţi) să voteze astfel. Vor vota cum li se cere, în favoarea lui Florin Cîţu. După ce va pierde, mă aştept ca domnul Ludovic Orban să demisioneze de la preşedinţia Camerei Deputaţilor. Mai departe, cred că Florin Cîţu va rămâne încă o vreme premier al României, nu doar preşedinte PNL.

Cum va schimba rezultatul Congresului guvernarea?

Chirieac: Abia aştept, şi cu toţii aşteptăm, să vedem ce formulă va fi găsită pentru ca în funcţia de premier să rămână Florin Cîţu. El trebuie să rămână în această funcţie, pentru că altfel s-ar pune în joc credibilitatea preşedintelui Klaus Iohannis. Domnia sa ne-a transmis de pe 5th Avenue, din New York, că domnul Cîţu rămâne încă 3 ani premier al României şi că nu vede niciun motiv pentru a fi demis sau pentru a-i cere demisia. Deci cumva se va găsi o formulă pentru ca domnul Cîţu să rămână premier. Că o fi criza economică, că o fi criza sanitară, că o fi o încurcătură la moţiune, ceva se va găsi, la limita Constituţiei sau peste limită, pentru ca Superman să rămână la Palatul Victoria.

Diana Tache, două scenarii. ”Sunt deja moarte politic”

”Există două scenarii și anume, scenariul în care Orban câștigă la o diferență infimă, de cinci voturi am spus eu, față de Florin Cîțu și scenariul în care Florin Cîțu câștigă cu 95%. Părerea mea este că în acest moment eu nu pot să îmi permit să spun cine va câștiga, aștept să văd ce se întâmplă sâmbătă. Din punctul meu de vedere, atât câștigătorul cât și pierzătorul sunt niște persoane care sunt deja moarte politic. Adică amândouă personajele care candidează la șefia partidului în momentul acesta sunt niște persoane cu care nu poți să mergi tu partid istoric mai departe, din motivele cunoscute. Florin Cîțu este deja mort politic pentru că din momentul în care și-a anunțat candidatura este cel mai mare declin al unui om politic, care se putea înregistra vreodată, iar în ceea ce îl privește pe Ludovic Orban, după 30 de ani de politică a făcut și a arătat ce poate. Indiferent cine va câștiga șefia partidului, pierzătorul va fi România. Eu nu cred că rezultatul alegerilor va schimba cu ceva guvernarea, atâta timp cât președintele nostru, de care sunt alături, știți că declar asta non-stop, că sunt alături și îl susțin, președintele nostru ne-a comunicat de peste ocean că nu se întâmplă nimic cu guvernarea și probabil că așa va fi. Întrebați juriștii partidelor parlamentare, cei care caută soluții de trei săptămâni cum să facă să rămână Guvernul pe loc. Dacă asta e dorința președintelui nostru, probabil că așa va fi. E foarte important să punctăm că indiferent cine câștigă acest congres, România va fi cea care pierde”, a declarat Diana Tache în exclusivitate pentru DC News.

Val Vâlcu: Orban i-a făcut să se simtă învinși

"Florin Cîțu va câştiga şefia PNL. Susţinătorii lui Orban au fost descurajaţi chiar de el însuşi. Într-o apariţie televizată, a transmis nişte mesaje care i-a demobilizat. Pe ultima sută de metri, a dat nişte mesaje care i-au făcut să se simtă dinainte învinşi şi nu există vocaţie de disidență, mai ales la genul ăsta de alegeri. Dacă se simte pulsul sălii... De exemplu, Bușoi avea un număr mai mare de susţinători la ultimele alegeri, dar prin faptul că delegaţii au simţit că sala merge cu Orban au dat votul către Orban şi aşa a ieşit un scor debalansat. Cei care simt pulsul îl vor abandona, se vor duce cu învingătorul. Va fi chiar un vot consistent în favoarea lui Cîțu", a spus Val Vâlcu pentru DCNews.

Ce va face Ludovic Orban

"Anul ăsta, în loc să fie alegerile PNL în prima parte a anului, Orban, care era preşedintele partidului, a tras de timp şi a împins alegerile cât a putut în toamnă, ca să aibă timp Cîțu să gafeze, să se uzeze la guvernare. În ecuaţia asta, va rămâne în partid şi va aştepta din nou să se întâmple ceva cu Cîțu, cu guvernarea. Să porneşti un nou partid e greu. Şi aşa Ludovic Orban este uzat, este un lider din anii 90. Să o iei de la zero.... Şi odată că nu îl va urma mai nimeni. Este de văzut şi ce va face Citu că echpa câştigătoare ar putea să îl împingă pe scări, dar nu cred asta pentru că au nevoie de orice vot în Parlament şi nu rentează să îl excludă. Nu ar da bine nici la imagine", a mai spus jurnalistul.

Cât despre cum va schimba rezultatul Congresului guvernarea, Val Vâlcu este de părere că "nu putem spune asta până nu se termină şi Congresul din USR. Este posibil să revină la guvernare, să înghită broasca de care vorbea Dan Barna. Aici nu poţi să faci prognoze pentru că mişcările nu sunt raţionale, ci, mai degrabă, emoţionale. Oircum, se tranşează lucrurile şi putem spune, după Congresul USR, că se limpezeşte scena politică. Sa vedem alegerile de la USR din octombrie și dupa aia mai vorbim despre cum va fi continuarea guvernării".

Cristian Pîrvulescu, ipoteze pentru Orban și Cîțu. Nu revine USR la guvernare?

Cine câștigă șefia PNL?

Pîrvulescu: "Întotdeauna este dificil să spui cine va câștiga, dar cred că în momentul de față intervenția președintelui Iohannis este clară și mă îndoiesc că domnul Cîțu va avea probleme în câștigarea mandatului. Evident că în ultimul moment există suspans, dar deja lucrurile se acumulaseră astfel încât Cîțu să aibă o majoritate și prezența domnului Iohannis și sprijinul pe care l-a transmis este un mesaj clar, deci are prima șansă și cred că domnul Orban înțelege această situație. Cred că domnul președinte a răspuns unei informații pe care o lansase în spațiul public Ludovic Orban când spunea că președintele ar suna șefii de filială pentru a-i îndemna să îl voteze, iar președintele l-a încurajat pe Florin Cîțu și a anunțat că va participa la ședință, deci i-a răspuns domnului Orban cât se poate de clar. Ba chiar mai mult decât atât a arătat că nu înțelege direcția și viziunea domnului Orban, deci mesajul este cât de clar și un vot împotriva lui Cîțu va fi un vot împotriva președintelui. Nu cred că PNL va face așa ceva."

Ce se întâmplă cu pierzătorul?

Pîrvulescu: "Depinde care dintre ei. Deci avem ipoteza că domnul Orban ar pierde și în acest context ar pierde și șefia Camerei Deputaților și ar trece în opoziția internă din partid, așteptând un nou moment pentru a reveni pentru că este evident că partidul nu se va reface peste noapte și în 2023 va fi un alt Congres pentru un candidat la președinție și atunci ar putea să revină. În ceea ce îl privește pe Florin Cîțu, în cazul în care va pierde, va pierde și șefia guvernului, și evident, nu va intra într-o opoziție, dar cred că șansele sale de revenire dacă pierde sunt mai mici decât șansele lui Orban din simplu motiv că nu are o rețea. Pentru acest congres a construit o serie de rețele, dar ele erau preexistente și deținute în mare măsură de liderii regionali care îl susțin și pot oricând să îl părăsească pentru că nu există prietenii și nu există alianțe definitive."

Cum schimbă rezultatul Congresului guvernarea?

Pîrvulescu: "În varianta în care Cîțu câștigă sunt două ipoteze. Prima ipoteză este că legitimat de un vot masiv în favoarea sa rămâne prim-ministru, USR nu mai revine la guvernare și va fi un guvern minoritar. A doua ipoteză este că cu un vot moderat în favoarea sa se poate retrage din funcția de prim-ministru și un alt liberal preia conducerea, iar el ocupă o altă funcție, de exemplu funcția de președinte al Senatului. Astea ar fi cele două ipoteze în cazul în care câștigă Florin Cîțu și exact în ordinea asta, adică mă aștept ca să încerce să rămână prim-ministru și nu văd cum ar putea USR să revină la guvernare. În ceea ce îl privește pe Orban, dacă câștigă, el ar relansa alianța cu USR PLUS și în condițiile acestea ar fi o nouă majoritate. Totuși, problemele din interior, rănile vor rămâne și nu se vor vindeca prea curând." a conchis politologul analiza, pentru DCNews.

Mugur Ciuvică, pronostic pentru Congresul PNL

Întrebat despre care crede că va fi rezultatul Congresului PNL de sâmbătă, Mugur Ciuvică a spus: "în primul rând, e foarte puțin important pentru mine cine o să câștige, pentru că nu o să mi se schimbe viața cu nimic în bine... indiferent de cine o să câștige. Dar dacă vreți un pronostic ca la un meci de fotbal absolut neinteresant, cred că o să câștige Cîțu, că-l susține domnul Iohannis. Și pierzătoru nu știu ce o să facă, dar oricum nimic important pentru noi"

Întrebat cum crede că va schimba rezultatul Congresului guvernarea, Mugur Ciuvică a completat, mai în glumă, mai în serios că "absolut în niciun fel".

"Absolut în niciun fel nu o să se schimbe nimic! Nimic în bine sigur nu o să se schimbe! Eu cred că nici în rău, că e atât de rău încât sper să nu fie și mai rău de acum în colo. Dar în bine în niciun caz nu o să schimbe nimic. Indiferent, adică și dacă vine Orban în locul lui Cîțu, dacă vine oricine, pe oricine ați lua dumneavoastră din PNL și l-ați pune președinte la PNL, oricum nu o să se schimbe nimic în bine, pentru că sunt incapabili oricum!", a mai spus el.

Bogdan Teodorescu: Echipa care câștigă va lua TOTUL

Jurnalistul Bogdan Teodorescu a spus, pentru DCNews, referitor la câștigător, la cel care va fi președinte al PNL: ”Conform tuturor datelor pe care le avem, pare că va câștiga Florin Cîțu, pare că are semnificativ mai multe filiale decât Ludovic Orban, iar mișcările pe care le-a făcut Ludovic Orban în ultimele două zile denotă un tip de presiune la care este supus, pare a fi ușor în grabă și sub presiune, în timp ce Florin Cîțu și echipa sa par a fi mai relaxați. Lucrurile au fost destul de clare: echipa care câștigă va cam lua totul și la nivelul partidului, pentru că acolo câștigă o echipă, deci, în secunda în care Florin Cîțu va câștiga, va veni însoțit de propria echipă, cred că dl. Orban va pierde funcția la conducerea Camerei Deputaților, domnia sa a și afirmat că se va retrage dacă va pierde alegerile - și aici începe discuția de negocieri.”

”Guvernul Cîțu are mari probleme să supraviețuiască”

Cât despre ce se va întâmpla cu guvernarea, Bogdan Teodorescu spune: ”Întrebarea legitimă ține despre ce se va întâmpla cu Guvernul Cîțu, unul minoritar de altfel, prin plecarea USR PLUS și, după cât se pare, și prin echipa ostilă de parlamentari PNL a lui Orban. Guvernul Cîțu are mari probleme să supraviețuiască de acum înainte. Ce urmează? O nouă repriză de negociere pentru constituirea unei noi coaliții. Fără dl. Cîțu în frunte? Vom vedea! Miza era Congresul PNL, este foarte posibil ca PNL să renunțe la dl. Cîțu din funcția de premier și, cu un nou prim-ministru desemnat de președintele Iohannis, să înceapă o nouă rundă de negocieri, fie cu foștii parteneri USR PLUS și, dacă e să ne luăm după declarațiile lui Rareș Bogdan, începând de la zero, cu toate cărțile pe masă, nu prin alocarea acelorași ministere, fie o altă coaliție, un guvern de uniune națională, unul minoritar, dar susținut de alte partide. E un subiect asupra căruia nu ne putem pronunța până când nu vedem cum cade Guvernul Cîțu.”

Orban, NOU PARTID?

Cu privire la ce se va întâmpla cu Ludovic Orban în PNL (dacă va pierde șefia PNL n.r.), în contextul în care Florin Cîțu a spus că-i va da afară din partid pe cei care acționează împotriva PNL, dar și-n contextul în care el a fost cel care a propus ca foștii președinți, membri ai PNL, să facă parte din BEx, jurnalistul Bogdan Teodorescu ne-a spus: ”La modelul de acțiuni politice pe care le-a dezvoltat dl. Orban în ultimele două-trei săptămâni, eu cred că-i va fi foarte greu să rămână în partid, chiar dacă nu-l dă afară dl. Cîțu. Domnia sa a făcut aproape tot ce a putut ca să treacă moțiunea împotriva propriului partid, ceea ce este destul de rar. Acum a cerut retragerea sprijinului politic al premierului și, practic, căderea propriului Guvern. Cine face așa ceva se rupe de propriul partid. Vom vedea dacă Ludovic Orban nu alege să încerce să facă o altă formațiune politică. Demonstrația de forță cu domnii și doamnele cu măscuțe galbene, acei parlamentari liberali, ar putea să însemne că dl. Orban poate să înființeze un nou partid politic, care va beneficia, iată, de un număr de parlamentari. Mi-e greu să cred că se va lipi de vreun partid. Mai degrabă îmi pot imagina că ar putea să încerce o construcție individuală, nouă.”

Radu Tudor: Este evident că Florin Cîțu va câștiga președinția PNL

Jurnalistul Radu Tudor a spus: „După cum s-au exprimat voturile în ultimele două luni la vârful PNL, în ședințele organizațiilor de conducere, este evident că Florin Cîțu va câștiga președinția PNL. Cred că Ludovic Orban se îmbată cu apă rece. Ar mai putea să recupereze ceva, deși este imposibil. Mai mult decât atât, președintele Iohannis i-a dat un sprijin esențial lui Florin Cîțu, declarând că acesta va fi premier până la alegeri, în 2024, ceea ce înseamnă că președintele are un plan, are un aranjament politic, are cel puțin o soluție pentru ca Florin Cîțu să rămână la Palatul Victoria și după ce va fi ales președintele PNL”.



Întrebat dacă, în cazul unui eșec la Congres, Ludovic Orban își va da demisia din funcţia de preşedinte al Camerei Deputaţilor, Radu Tudor a răspuns astfel: „Nu pot să anticipez, normal așa ar fi, pentru că el a sacrificat partidul, a sacrificat poziții importante la guvernare ca să rezerve pentru el funcția de președinte al Camerei Deputaților. Dacă partidul nu-l mai vrea și îl acuză de o proastă gestiune a portofoliilor guvernării, normal ar fi ca, după ce pierde președinția PNL, să-și dea demisia din fruntea Camerei Deputaților. Vom vedea dacă va rupe partidul și dacă cei 20 de fideli ai săi vor forma un nou grup parlamentar care să se opună actualului PNL și Guvernului Cîțu.”

Mircea Coșea: Cine câștigă n-are nicio importanță pentru noi, pentru România

Profesorul de economie Mircea Coșea consideră că nu are importanță pentru români cine va câștiga la Congresul PNL. Totuși, Mircea Coșea a spus pentru DC News că premierul Florin Cîțu ar putea fi viitorul președinte al partidului, date fiind procentajele apărute.

‚Cine câștigă n-are nicio importanță pentru noi, pentru România. Mi-e total indiferent. După procentajele care au apărut, va câștiga Cîțu.’, a declarat Mircea Coșea pentru DC News.

Întrebat dacă în opinia sa, după Congres, Orban va reuși să rupă partidul, Mircea Coșea a răspuns că ‚este foarte probabil să rupă partidul.’

Mircea Coșea a ținut să spună că ‚e un subiect care nu mă interesează. Îl consider un subiect colateral. Se evită să se vorbească despre adevăratele probleme ale țării.’

Alfred Bulai: Prima şansă o are, în continuare, domnul Cîţu

Sociologul Alfred Bulai spune că: ”Prima şansă o are, în continuare, domnul Cîţu. S-a demonstrat public că mulţi vor ca domnul Cîţu să rămână. Practic a rămas premier până în ziua congresului – ceea ce s-a dorit. Domnul Orban nu ştiu că are capacitatea să rupă partidul. Invers da. Probabil o victorie a lui Orban ar însemna ruperea PNL-ului.



Însă domnul Orban, după mine, va avea o strategie de a sta în partid, de a fi neaşteptat de civilizat în prima parte. Uitaţi-vă cine este în jurul său: nu sunt persoane grele, care să aducă voturi, să construiască. Sunt prea puţini care ar avea capacitatea de a lucra alături de Orban la crearea unui alt partid. Nu văd posibilitatea aceasta realistă şi, pe de altă parte, numărul lor se va înjumătăţi după congres. Automat pierzi şi o mare parte dintre susţinători. Aţi fi crezut, de exemplu, acum trei-patru ani, că domnul Dragnea va rămâne doar cu Codrin Ştefănescu alături? Şi era mai tare totuşi... un partid uriaş.

Pe de altă parte, e ca şi în cazul Dragnea: de ce să intri într-o aventură? E clar că e o problemă pentru ei; cei care sunt în tabăra lui Orban – mai ales cei care au ieşit în faţă – se gândesc că nu vor mai fi vreodată pe liste şi sigur că aici este presiunea reală.

De ce nu a reuşit, în final, domnul Ponta cu Pro România? Pro România era un partid de peste 10% dacă nu îl arestau pe Dragnea. Însă după acel moment, respectivii şi-au zis ‚gata, trebuie să ne întoarcem’ (n.r. – în PSD).



Cred că strategia personală a domnului Orban va fi să aştepte. E vreo tragedie? S-a pierdut o luptă, nu trebuie să exagerăm. Credeţi că o va duce bine domnul Cîţu, că PNL-ul va sta frumos? Că vine fericirea? Nu, va fi aceeaşi perioadă gen Cîţu, chiar dacă se reîmprieteneşte cu USR-ul, o va face doar pentru un număr de câteva luni. Suntem în situaţia Convenţiei Democrate: ne scăldăm în înjurături, după aia ne împrietenim şi spunem că e inadmisibil şi trebuie să mergem mai departe.

Oricum e un dezastru în acest moment dacă PNL-ul rămâne la guvernarea în formula aceasta cu USR, inclusiv singuri dacă rămân, şi atunci sigur că poate veni oricând vremea ca Orban să zică: ‚păi eu nu v-am zis?’”.

”Acum problema lui Orban nu e Cîţu, pentru că acesta este deja suficient de ofilit şi deja a acumulat foarte multe chestiuni negative – vom vedea ce se întâmplă şi cu criza socială, nu mă interesează pandemia personal, dar criza socială, economică, loveşte şi omoară mai mult decât Covidul – iar neşansa sa va fi doar dacă va fi plasată la un moment dat o nouă formulă guvernamentală şi acel altcineva va fi o persoană ‚fresh’, iar domnul Orban va rămâne cumva în planul trei.



Orban e aproape de 30 de ani în acel partid. El a fost un nume important în partid chiar şi în perioadele în care nu a avut nicio funcţie, tocmai pentru că a ştiut să-şi facă imagine, a ieşit în spaţiul public.

Ca o ultimă idee: candidatura la preşedinţie nu se hotărăşte acum la niciun partid. Toate partidele vor avea un congres exact în acel an sau poate cu un an înainte. Nu e nimic pierdut pentru nimeni. Dacă dincolo (n.r. – la USR PLUS) pierde Cioloş şi câştigă Barna – ceea ce e de presupus – asta nu înseamnă cert că Barna va fi neapărat şi candidat la preşedinţie. Din punctul acesta de vedere nu e atât de dramatic”, a mai zis Alfred Bulai.

Adrian Câciu: Nu prea mă interesează cine câştigă, pentru că totuna va fi pentru România

Economistul Adrian Câciu spune că este irelevant cine va câștiga: ”Nu prea mă interesează cine câştigă, pentru că totuna va fi pentru România. Oricare dintre variante ne-a arătat că România se duce într-o direcţie greşită. Orban a fost premier un an, ne-a demostrat că duce ţara în gard; a venit Cîţu premier şi, de aproape un an, ne demonstrează că şi el duce ţara în gard. Nu suntem pregătiţi nici pentru valul 4, nici economia nu-şi revine, iar situaţia este foarte gravă mai ales ţinând cont de explozia preţurilor la energie.



Ceea ce văd eu ca soluţie este un alt guvern. Din punctul meu de vedere, este nevoie de un guvern care să nu mai includă nici pe Orban, nici pe Cîţu. Nu ştiu cum va fi, însă nu văd un guvern de dreapta care să ajute România în acest moment, pentru că soluţiile sunt, oarecum, de stânga. Nu fac referire la un anumit partid, dar evident că acum trebuie să intervii în economie: pe de o parte la cetăţeni să compensezi din pierderea puterii de cumpărare, trebuie să intervii la companii să le ajuţi. Deci să mergem în continuare cu abordarea ‚economie de piaţă şi liberalism’ în contextul în care România se duce în jos, este un dezastru. Vă spun şi de ce: pentru că vom avea o încetinire puternică a creşterii economice în trimestrul 4 din două considerente. Pe de o parte acest val 4 duce deja la restricţii, iar pe de altă parte inflaţia cumulată în costuri nu poate să se transfere în preţuri pentru că nu se întâlneşte cu o cerere puternică. Vom avea o încetinire economică şi atunci automat trebuie să intervii cu un alt tip de politici”.

Andrei Vlășceanu: Peste 50% din șanse sunt pentru Florin Cîțu, dar la votul de la Congres se poate întâmpla orice

Andrei Vlășceanu, analist politic, ne-a declarat: ”Cine va câștiga congresul? Andrei Vlășceanu: „Este un meci foarte strâns, având în vedere că, conform informațiilor pe surse, dar publice, am aflat că Iohannis a început să sune liderii de organizații. Am văzut cum, de la New York, a dat mesajul că îl susține pe Cîțu, că acesta va rămâne prim-ministru și că va veni la Congres. Peste 50% din șanse sunt pentru Florin Cîțu, dar la votul de la Congres se poate întâmpla orice. Cam toate calculele politice ale lui Iohannis au cam dat greș, în afară de prezidențiale unde a reușit pentru că nu au fost alte opțiuni valabile, anticipatele nu i-au reușit, parlamentarele nu i-au reușit.“

Întrebat dacă o să rupă Orban partidul după alegeri, Andrei Vlășceanu a zis: „Orban nu va rupe partidul, pentru că el nu are acces la resurse. Orice construcție politică are nevoie de acces la resurse. La ora actuală, dacă Florin Cîțu va câștiga și va rămâne premier, va avea resursele guvernării pentru a-și menține armata în linie dreaptă. Orban chiar a și declarat că nu va face o rupere, însă trebuie să vedem dacă va mai rămâne șeful Camerei Deputaților. E posibil, chiar probabil, să vedem o schimbare și la nivel guvernamental, și la nivel de poziții cheie în Statul Român“.