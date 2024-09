PNL se contrazice cu Marcel Ciolacu pe tema „negocierii secrete” de pe 3 aprilie

Premierul Marcel Ciolacu a publicat, marți, întregul program al zilei de 3 aprilie, când surse liberale au susținut că liderul PSD și-a luat angajamentul față de Nicolae Ciucă, președintele național-liberalilor, că va susține amendamentul PNL care îi permite lui Klaus Iohannis să participe la alegerile parlamentare de pe data de 1 Decembrie.

Potrivit acelorași surse, deși inițial a promis că va susține demersul, Marcel Ciolacu l-a sunat ulterior pe Nicolae Ciucă și i-a transmis că nu mai susține proiectul PNL.

„Un singur comentariu: Nici domnul Ciucă, nici domnul Iohanis – împreună sau separat, nu au fost în programul meu pe 3 aprilie! Ca să nu se mai încurce domnul Ciucă în explicații...”, a scris Marcel Ciolacu pe Facebook.

Replica Partidului Național Liberal nu a întârziat să apară, iar marți seară, liberalii au precizat că nu a existat nicio declarație legată de data de 3 aprilie.

„Nici vorbă de 3 aprilie. Nicolae Ciucă nu a spus (nici off the record, nici in declarația de presă) nimic legat de data de 3 aprilie. A spus doar că în primăvară a avut loc o discuție, în cadrul căreia Ciolacu s-a angajat că PSD va susține amendamentul. Deci postarea făcută de Marcel Ciolacu se bazează pe o invenție“, a transmis, marți seara, Partidul Național Liberal.

Despre negocierile care ar fi avut loc între Marcel Ciolacu și Nicolae Ciucă a vorbit și președintele PSD Timiș, Alfred Simonis, care a susținut marți că singura înțelegere avută între cele două formațiuni politice a fost legată de data alegerilor prezidențiale, care ar fi trebuit să se desfășoare în septembrie 2024.

„Domnul Ciucă şi PNL vor să dea foc ţării şi s-o arunce în haosul instabilităţii doar pentru că PSD nu vrea să îi dea un loc de muncă lui Iohannis. Cum sună asta?! Să rupi coaliţia de guvernare pentru că PSD nu vrea să voteze o lege pentru un singur om este complet absurd. Dar asta demonstrează încă o dată care au fost de fapt priorităţile PNL şi ale ostaşului Ciucă dintotdeauna: scaunul lui Iohannis. Nu inundaţiile, nu investiţiile, nu nivelul de trai. Doar să îi meargă cartea de muncă lui Iohannis şi după terminarea mandatului, a scris Simonis, pe Facebook.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News