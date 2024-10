Demisie la vârf din PNL, din cauza unor neînțelegeri

Subprefectul de Bistriţa-Năsăud Ioan Zăgrean, membru PNL, a demisionat, marţi, din această funcţie, transmite Agerpres. Acesta și-a explicat decizia spunând că nu mai doreşte să reprezinte "la nivel instituţional acel Partid Naţional Liberal care nu îşi respectă statutul şi membrii". De altfel, anunţul demisiei lui Ioan Zăgrean vine după ce, în şedinţa noului Birou Politic Judeţean (BPJ) al PNL Bistriţa-Năsăud de luni seara, au fost schimbaţi din funcţii 15 şefi de organizaţii locale.



"În această dimineaţă, am decis să îmi depun demisia din funcţia de subprefect pe care am deţinut-o în cadrul Instituţiei Prefectului Bistriţa-Năsăud. Am trimis demisia mea ministrului Afacerilor Interne. Am făcut acest lucru pentru că nu doresc să mai reprezint la nivel instituţional acel Partid Naţional Liberal care nu îşi respectă statutul şi membrii. Sunt solidar cu cei 15 colegi ai mei, preşedinţi de organizaţii locale PNL care aseară, într-o şedinţă a unui organism de conducere nestatutar, au fost demişi din funcţii. Voi continua să fiu alături de ei şi să lupt pentru ideile şi principiile care m-au făcut să ader la acest partid încă din anii 90", a scris Ioan Zăgrean marţi pe pagina sa de Facebook.

Listele de candidaţi pentru alegerile parlamentare



Ioan Zăgrean a deţinut funcţia de secretar general al PNL Bistriţa-Năsăud, însă nu a fost cooptat în noul BPJ.



În şedinţa din 30 septembrie a BPJ al PNL Bistriţa-Năsăud, au fost votate şi listele de candidaţi pentru alegerile parlamentare. Acestea sunt diferite faţă de cele stabilite la o şedinţă ce a avut loc în 19 septembrie, astfel că liderul judeţean al organizaţiei, Ioan Turc, a fost înlocuit de pe prima poziţie pentru Camera Deputaţilor cu deputatul Robert Sighiartău, urmând să deschidă lista de candidaţi pentru Senat.

