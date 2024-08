Bogdan Chirieac, transmisiune specială de la Congresul PSD. Dezvăluiri direct din miezul evenimentului

Social-democrații se adună astăzi pentru un congres important, destinat stabilirii candidaturii PSD la alegerile prezidențiale de la sfârșitul anului și pentru alegerea noii conduceri a partidului. Pentru premierul Marcel Ciolacu, congresul se preconizează a fi lipsit de emoții, având în vedere că este singurul candidat propus pentru a reprezenta PSD la Cotroceni. De asemenea, Ciolacu nu se confruntă cu niciun contracandidat pentru funcția de lider al partidului.

Pentru alegerea noii conduceri a PSD, va fi supusă votului o moțiune care conține o singură listă de candidați. Această listă va fi validată prin vot de către membrii partidului.

Analistul politic Bogdan Chirieac a fost prezent la eveniment, la Romexpo, alături de Andreea Crețulescu, de unde a intrat pe România TV într-o transmisiune specială.

Cum se vede "totul" prin ochii lui Chirieac

Are Marcel CIolacu suficientă putere să câștige lupta pentru Cotroceni? Cu cine ar putea intra în Turul al II-lea? Iată ce a sesizat jurnalistul la fața locului, după ce a simțit nevoia să treacă succint prin cronologia evenimentelor politice din sfera PSD din ultimii ani:

"Marcel Ciolacu are experiența unor trădări în partid. În 2004 Adrian Năstase a pierdut fiindcă în Turul II Ion Iliescu a făcut un pas înapoi în ceea ce-l privește și cred că și o bună parte din partid. În 2009 nu știu cât sprijin a avut Mircea Geoană în alegerile pe care, de altfel, le-a câștigat în Turul II, dar la un scor foarte mic. Și peste noapte statul subteran și-a pus președintele pentru încă un mandat. A stat până în 2012 după care a fost suspendat cu 88,5% de Traian Băsescu și a devenit guvernator, nu mai avea sufragiul poporului român.

Va mai avea Marcel Ciolacu parte de trădări?

Cred că statul subteran e mai puțin activ în acest moment, nu mai e ca pe vremea lui Traian Băsescu. Pe de altă parte cred că Marcel Ciolacu și-a ales ce consideră dânsul că ar fi cea mai bună echipă ca să nu aibă surprize în campanie și pentru alegerea președintelui. Nu vorbim pentru post-alegeri

Dacă va câștiga va conduce de la Palatul Cotroceni Partidul Social Democrat. Cum Iohannis conduce PNL-ul de la Cotroceni și Băsescu a condus PDL-ul ohoo... până l-a suspendat poporul român. Că s-a creat un alt PDL și a făcut PMP-ul... știți ce a fost.

Dacă va pierde atunci sunt mari semne de întrebare. Dar și-a făcut cea mai bună echipă. Dânsul îi știe probabil mult mai bine decât noi, Grindeanu a fost ales de Liviu Dragnea, primul care i-a dat vânt pe scări lui Liviu Dragnea a fost chiar Sorin Grindeanu, ata este adevărul. La fel, Mihai Tudose a fost pus premier. Cred că Mihai Tudose, din punct de vedere organizatoric, ar putea fi mai pe fază decât Vasile Dâncu, mai ales că amândoi sunt europarlamentari. A conduce ceva din partid de la Bruxelles e o iluzie, să știți. Fiindcă trebuie să stai trezi zile pe săptămână la Bruxelles, ori partidul trebuie tot timpul condus.

Care ar fi piedicile din calea lui Marcel Ciolacu către prezidențiale

"Proștii politici" din jurul lui Marcel Ciolacu sunt cea mai mare vulnerabilitate la adresa lui Marcel Ciolacu. Uitați-vă la ce s-a întâmplat cu pensiile. A produs o fisură între pensionarii din România: cei cărora nu li s-au mărit pensiile și cei care au primit în plus. Problema este că lucrul ăsta va nemulțumi lumea. La fel cum reforma statului va costa foarte mult electoratul. Partidul care începe să facă lucrul acesta cel mai probabil va pierde alegerile viitoare. E un drum fără întoarcere. Dacă nu fac reforma statului de anul viitor să știți că statul nu va mai funcționa.

În România au apărut suveraniștii care împreună fac 25%. Dacă suveraniștii nu intră în Turul II cu cine credem că ar putea vota? Mai degrabă cu cineva gen Ciucă-Lasconi sau cu cineva gen Marcel Ciolacu? Eu cred că mai degrabă sunt pe zona asta de stânga" a concluzionat Bogdan Chirieac.

Reamintim că premierul Marcel Ciolacu și-a anunțat oficial candidatura la președinție marți, prin intermediul unui videoclip postat pe Facebook, motivând că a luat această decizie „după ce s-a consultat cu românii”. „Astăzi, mai mult ca oricând, România are nevoie de stabilitate şi echilibru. Românii au nevoie de siguranţa că muncind pot avea un trai mai bun. Ţara are nevoie de un preşedinte căruia îi pasă de toţi românii. Nu m-am dat niciodată înapoi de la lucrurile grele. Am preluat preşedinţia PSD într-un moment foarte dificil şi, împreună cu colegii mei, am reuşit să recâștigăm încrederea oamenilor. Am acceptat răspunderea de a fi prim-ministru într-unul dintre cele mai complicate momente din istoria recentă. Şi am reuşit, alături de colegii mei din Guvern, să punem lucrurile în ordine”, spune premierul Ciolacu în clipul de prezentare.

