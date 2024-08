Atacuri dure ale social-democraților la adresa PNL. Simonis: Vă rog doar să vă uitați la balerinul politicii românești

Social democrații prezenți la Congresul PSD, au lansat mai multe atacuri la adresa partenerilor de coaliției, cei din Partidul Național Liberal, principalul adversar în următoarele alegeri, importante pentru viitorul României.

Astfel, Alfred Simonis, președintele interimar al Camerei Deputaților susține că nu doar sunt diferiți decât adversarii, dar sunt și mai buni decât aceștia, fără să ezite să îl numească pe Rareș Bogdan ”balerin”.

”Suntem diferiți de adversarii noștri, suntem mai buni decât ei. Vă rog doar să vă uitați la balerinul politicii românești, pentru că ori de câte ori se întâmplă ceva bun în țara aceasta, ori de câte ori se inaugurează vreun tronson de autostradă, ori de câte ori ceva bun se întâmplă, acesta face spume.

Este extrem de supărat. Fiecare grimasă a feței lui transmite ciudă, atunci când se întâmplă ceva bun. Și vedem în aceste zile cu pensiile, cât de supărat este că se măresc pensiile, el și colegii lui.

Da, mă refer la balerinul Rareș (n.r. Rareș Bogdan, vicepreședintele PNL), dacă nu vă era foarte clar despre cine este vorba.

Apropo de pensii, până acum două-trei zile, partenerii noștri parcă mai voiau să bage patru milioane de euro în noi panouri de promovare, pe care să scrie că ei au mărit pensiile. Asta e și glumă... de parcă au mărit ei vreodată vreo pensie în țara asta”, a spus Simonis.

La rândul său, Sorin Grindeanu, propunerea pentru un nou mandat de prim-vicepreședinte al PSD, i-a atacat pe liberali.

”Să aducem pe pământ armatele de ostași galbeni. Se pretind un fel de roi de albine, care dau miere, dar de fapt nu fac decât să stea cu mâinile în buzunarele altora.

Cel mai bine se pricep să fure munca altora. Sunt de fapt niște viespi care-și fac cuibuil în casele altora. Așa ziși ostași care vor să ne facă să credem că sunt providențiali, apostolici și scriitori de succes. În realitate, sunt niște impostori, specialiști în poltici parazitare.

Ca orice parazit, încearcă să-și ucidă gazda care i-a ținut în viață. Ei vor să găsească prin tumbe politice un alt organism pe care să îl paraziteze. Le transmit că disperarea de a supraviețui că saltul lor poate fi și în gol”, a spus Grindeanu cu referire la PNL.

Tudose: Sunt foarte buni, jos pălăria, dar nu pentru România

Europarlamentarul Mihai Tudose a adus în discuție un subiect fierbinte al momentului, legat de pensiile românilor, și a ținut să sublinieze ”cât de elegant și de eficient” a rezolvat ”un prim-ministru PNL” problema pensiilor. ”Într-o zi a ieșit la televizor și a spus: Știu că legea mă obligă să măresc pensiile, dar nu o să o fac. Și nu mai ai problemele astea cu taloane, că vine, că nu vine. A închis-o în cinci minute. Sunt foarte buni, jos pălăria, dar nu pentru România.

În schimb sunt foate buni pe comunicare, aici recunosc, nici măcar nu glumesc. Tot ce au făcut ei este ideal, ceea ce facem noi nu este bine. Săptămâna trecută am aflat că trebuie să câștige ei, fiindcă trebuie să plece PSD-ul de la guvernare, care cheltuie banii poporului.

Da, 8% pentru investiții. Nu a mai fost niciodată, ei nu înțeleg chestia asta. Sunt foarte buni pe comunicar, acuzând Guvernul Ciolacu, guvernul PSD, acuzând PSD-ul că are deficitul mare. Nu am văzut pe niciunul dintre ei să spună câți din banii aceștia, din deficit, reprezintă dobânzile la sutele de miliarde împrumutate de ei”, a afirmat Mihai Tudose.

Olguța Vasilescu, venită la Congres de la ”240 de ciuci” distanță

Primarul ales al Craiovei, Lia Olguța Vasilescu, a venit cu ironii la Congre, susținând că distanța dintre orașul pe care îl conduce și Capitală este de ”240 de ciuci”, referitor la panourile de promovare a cărții lui Nicolae Ciucă, panouri care au împânzit drumurile patriei.

”Venirăm și noi de la Craiova, de la 240 de ciuci distană, că așa se spune acum de când ostașul s-a apucat să borneze toate autostrăzile și să scrie best-seller-uri, bine, nu chiar el, consilierii lui. M-au și întrebat colegii dacă am adus cartea lui Ciucă al nostru, pentru că este chiar al nostru, el este din județul Dolj, și le-am spus că nu a apărut nici la noi, deocamdată, dar am înțeles că se toarnă filmul la Hollywood și că Bruce Willis care joacă rolul ostașului are ceva probleme, dar își revine, stați liniștiți că o să vedeți filmul cât de curând”, a susținut Lia Olguța Vasilescu în discursul său.

Știre în curs de actualizare...

