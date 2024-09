Robert Sighiartău e sigur că Elena Lasconi nu are nicio şansă la prezidenţiale

"E clar că votanţii de dreapta îşi dau seama că dna Lasconi nu are nicio şansă să ajungă preşedinte şi nu are nici pregătirea necesară pentru asta. Eu am studiat ce s-a întâmplat de la începutul campaniei, iar dna Lasconi nu înţelege rolul de preşedinte. Am auzit o declaraţie recent care pur şi simplu m-a frapat. A spus că nu trebuie să ţină cont de Constituţie, că preşedintele poate să facă ce vrea când vine vorba de instituţii, etc.

Are o înţelegere de suprafaţă a tot ceea ce înseamnă funcţia de preşedinte. Asta înseamnă că are nişte atitudini care pot să iasă din matca democratică, nu respectă legea supremă", a declarat Robert Sighiartău la Ce Se Întâmplă, emisiune moderată de Răzvan Dumitrescu.

Elena Lasconi, candidata USR la alegerile prezidențiale, a stârnit controverse în urma unei declarații despre românii din diaspora, făcută într-un interviu la Antena 3 CNN.

Lasconi a subliniat că este loială țării și că a rămas în România, afirmând: „Nu vreau să mă laud, nu îmi place să vorbesc despre mine și să zic «mamă, cine sunt eu». Dar chiar sunt de bună credință, sunt muncitoare, mă înconjur de oameni buni, sunt loială, nu sunt o trădătoare și iubesc țara asta pentru că cel mai simplu lucru este să-ți iei un bilet și să pleci în altă parte”. Declarația a generat reacții dure în mediul online și din partea politicienilor.

Ramona Strugariu, copreședinta REPER, a răspuns vehement într-un comunicat de presă, referindu-se la propria experiență în diaspora: „Biletele acelea de avion, cumpărate cu singurul gând de a-mi salva copilul, au fost cea mai grea decizie din viața mea.

Nu m-am simțit trădătoare atunci când am plecat, ci m-am simțit responsabilă pentru viața lui. Ani la rând am resimțit izolarea și dorul de casă ca pe cea mai insuportabilă și nemeritată poliță de plătit pentru această plecare... Nu e cel mai ușor, e cel mai greu să pleci. Nu sunt trădători. Au fost trădați în toate speranțele și așteptările lor”.

