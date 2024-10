România, de la aderarea la NATO și UE, la eliminarea vizelor pentru SUA și aderarea la OCDE, în guvernarea PSD

Tot sub un guvern PSD, condus acum de Marcel Ciolacu, românii vor putea merge în Statele Unite ale Americii fără vize, iar țara noastră a obținut cea mai înaltă funcție de la aderare la nivelul Comisie Europene, cea de vicepreședinte. În plus, în ultimul an s-au făcut pași importanți pentru aderarea la OCDE.

Fără vize în SUA

Românii ar putea călători fără vize în SUA, un succes diplomatic al Guvernului Ciolacu. Eliminarea vizelor este o recunoaștere a progresului României în ceea ce privește securitatea, dezvoltarea economică și statul de drept, precum și consolidarea relațiilor bilaterale dintre cele două țări.

„Cred că anunțul oficial va fi în jur de 15 octombrie. Se ia după anul fiscal, finalul anului fiscal în SUA este în septembrie.(…) De ce nu am rezolvat cu vizele în Statele Unite ale Americii până acum? Pentru că am abordat-o profesionist, am avut consilieri pe această zonă, am modificat legislația și vom reuși la sfârșitul acestei luni să ne menținem în rata de 3%", a spus Marcel Ciolacu la Antena 3 CNN.

Eliminarea vizelor va facilita și schimburile turistice și culturale dintre România și Statele Unite, cât și o mobilitate mai mare în una dintre cele mai importante economii și puteri globale.

Guvernele PSD au dus România în UE și cresc influența țării noastre la Bruxelles

În 2007, tot sub guvernarea PSD, România a aderat oficial la Uniunea Europeană, după un lung proces de negociere și reforme ample. Integrarea în UE a adus țării noastre numeroase beneficii economice și sociale, inclusiv accesul la fonduri europene pentru dezvoltare, creșterea investițiilor străine și posibilitatea ca cetățenii români să muncească și să călătorească liber în celelalte state membre.

La 17 ani de la aderarea României la Uniunea Europeană, Premierul Marcel Ciolacu marchează încă o reușită a PSD pentru țara noastră. Ca urmare a negocierilor intense purtate de Prim Ministru la Bruxelles, România ocupă cea mai înaltă funcție de până acum la nivelul Comisie Europene. Roxana Mînzatu, comisar european din partea României, este și vicepreședinte al Comisie.

Aderarea la NATO și partener strategic al SUA

Însă, unul dintre cele mai importante momente ale guvernării PSD a fost în 2004, când România a devenit oficial membră a NATO, după o serie de reforme pregătite în cadrul mai multor guverne social democrate.

Aderarea la NATO a oferit României o nouă dimensiune în securitatea națională și a consolidat poziția sa ca partener strategic al Statelor Unite și al țărilor din Europa de Vest.

Schengen si OECD, pe lista de priorități a PSD

Aderarea la spațiul Schengen a fost un obiectiv de țară în ultimii ani, iar PSD a jucat un rol important în atingerea acestui obiectiv. Premierul Marcel Ciolacu a reușit, în urma unor runde intense de negocieri, să obțină aderarea la spațiul de liberă circulație pe care aeriană, în martie 2024.Integrarea în Schengen permite eliminarea controalelor la frontierele interne, facilitând circulația liberă a cetățenilor și mărfurilor și consolidând rolul României în cadrul Uniunii Europene.

Un alt obiectiv ambițios al guvernării PSD este accederea României la OCDE. Acest proces este în curs de desfășurare, iar PSD a sprijinit demersurile diplomatice și reformele economice necesare pentru a atinge acest obiectiv. Aderarea la OCDE ar marca o nouă etapă în dezvoltarea economică a României, oferind acces la bune practici și politici publice care să accelereze modernizarea țării.

