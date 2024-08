Violeta Alexandru s-a înscris în USR. Acuze dure la adresa PNL

"O scurtă informare.

M-am înscris în USR. La București. Sunt bucureșteancă.

PSD nu va fi niciodată o opțiune pentru mine. De fapt, comuniștii nu reprezintă o opțiune pentru oamenii corecți, muncitori, deschiși către modernitate.

PNL nu va face reformele necesare României fiind el însuși nereformat, captiv voturilor angajaților de la stat. Cum e și PSD căci nu întâmplător se potrivesc astăzi atât de bine.

Țara asta a încăput pe mâna unor trântori, analfabeți, combinatori, refractari la reforme și decizii corecte pentru România.

Scena politică s-a simplificat mai mult decât ne dăm seama, preocupați de grijile zilnice.

Avem ciuma roșie cu aliații lor, trădătorii. Și avem USR.

Am fost permanent o susținătoare a colaborării cu USR, am pledat pentru alianță cu USR, am spus că eu pot să lucrez cu USR canalizând energiile bune către ceea ce e corect să se facă în România. Sunt și rămân un om de dreapta.

Ca atare, dacă tot consider că în strânsă legătură cu USR se vor lua deciziile corecte, curajoase pentru binele României, m-am înscris direct în partid pentru a pune umărul.

Voi contribui cu tot ceea ce pot și mă pricep în campania electorală și mai departe. Voi susține candidatura Elenei Lasconi la Președinția României", a scris Violeta Alexandru pe Facebook.

Violeta Alexandru a fost ministrul Muncii și Protecției Sociale începând cu 4 noiembrie 2019, în ambele guverne Ludovic Orban.

În prezent, Violeta Alexandru este deputată în Parlamentul României, membră în Comisia pentru drepturile omului. Este specializată în politici publice, cu un master în Guvernanță și Dezvoltare Instituțională.

Elena Lasconi a făcut câteva declaraţii despre intrarea în USR a Violetei Alexandru.

"Violeta este un profesionist, un om care a dovedit că poate să facă performanţă, să mişte un sistem încremenit în zeci de ani de decizii proaste.

De asemenea, a mai spus că „Este un câştig pentru întreaga echipă USR că Violeta va lucra alături de noi pentru ca cei ce muncesc cinstit în ţara asta să fie respectaţi şi să primească ceea ce merită, mai ales în această perioadă în care vedem că PSD a creat haos în sistemul de pensii şi de salarizare”, a declarat preşedintele USR, Elena Lasconi.

