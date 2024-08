Ilie Bolojan, propunerea Elenei Lasconi pentru funcția de premier: Omul pe care îl apreciez enorm

Elena Lasconi, liderul USR și candidatul la președinției din partea USR, a anunțat că propunerea sa în funcția de premier, dacă va ajunge la Cotroceni, este șeful CJ Bihor, liberalul Ilie Bolojan.

Întrebată, la un post TV, dacă ar fi de acord ca USR să semneze o înțelegere cu PNL, pentru susținere în turul doi al alegerilor prezidențiale, ea s-a declarat convinsă că președintele liberal, Nicolae Ciucă, ar semna un astfel de acord. Pe de altă parte, Lasconi susține că Nicolae Ciucă ”este mult mai jos în sondaje” decât ea.

”Sunt dispusă dialogului cu forțele de dreapta, inclusiv PNL, pentru binele României, pentru că suntem foarte rău și cred că în 2025 o să zicem: Bine ai venit, 2008 sau 2007. Nici nu știu dacă își dorește cineva foarte tare să guverneze anul viitor.

Va fi un an foarte complicat după creșterile de taxe de anul acesta, după toate scumpirile, după creditele care au fost făcute de Guvern. Va fi un an foarte complicat”, a declarat Elena Lasconi, la Digi 24.

Lasconi: Propunerea o să vină de la mine

Totodată, Lasconi a precizat că, în schimbul susținerii PNL, cele două formațiuni at ajunge să guverneze împreună, dar că înt-o astfel de variantă, ea este cea care va propune numele viitorului premier.

”Propunerea o să vină de la mine. (...) Avem mai multe variante. Și în USR există oameni competenți, dar v-am spus că voi fi președintele care va lua decizii care să fie bune pentru România și pentru dezvoltarea României. Omul pe care îl apreciez enorm și de la care am și învățat multe este domnul Bolojan.

Și eu cred că în funcția de prim-ministru ar trebui să fie un om capabil, cu multă experiență în administrație. și nu cunosc pe altcineva care să aibă mai multă experiență în administrație decât domnul Bolojan. (...) Eu, și dacă domnul Bolojan nu ar fi în niciun partid, tot pe el l-aș fi propus”, a menționat ea.



Elena Lasconi a adăugat că România are nevoie de profesioniști și a subliniat că și-ar dori ”din suflet” ca Bolojan să fie prim-ministru.



”Eu mă refer aici la profesioniști. Nu mai merge cu Hai să-ți dau o copie după diploma pe care am găsit-o din '80 și ceva de Bacalaureat. Nu merge. După '90 am avut numai șefi de promoții prin Guvern. Și acum pe cine avem? Nu se poate așa ceva”, consideră președintele USR.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News