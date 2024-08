Mihai Tudose spune marele defect al lui Ciolacu: "E o vulnerabilitate"

Tudose spune că Marcel Ciolacu are o mare vulnerabilitate: iartă prea ușor anumiți oameni.

"Eu cred că cea mai mare vulnerabilitate a lui este și un important asset (calitate, activ-n.r.) al lui: e prea bun. E prea iertător, prea indulgent cu anumiți oameni. Asta poate să fie și o vulnerabilitate. Îl știu pe Marcel Ciolacu de o viață. Marcel Ciolacu nu face rău. Are și lucruri bune și lucruri rele. (...)

Funcția de prim-ministru aduce oportunitatea de a arăta românilor ceea ce poți să faci, la ce te înhami și tipul de om care ești. Cred că avem șanse foarte mari să câștigăm alegerile prezidențiale," a spus Mihai Tudose la Antena 3.

Finală Mircea Geoană - Marcel Ciolacu? Ce crede Mihai Tudose

Tudose spune că se îndoiește că Mircea Geoană va obține voturile necesare pentru a intra în turul doi.

"În privința lui Mircea Geoană, eu îmi mențin pariul: va obține maxim 7%. Dar zic că e totuși mult. Dacă luăm toate sondajele din ultimele trei luni, avem vreo 8-9 președinți. Zic sa mai așteptăm puțin că vine sondajul ăla mare, alegerile prezidențiale," a mai spus Mihai Tudose în momentul în care a fost întrebat dacă ar vedea o finală prezidențială între Marcel Ciolacu și Mircea Geoană.

Totodată, Tudose spune că alegerile prezidențiale nu vor fi deloc asemănătoare cu cele locale sau parlamentare.

"La alegerile locale oamenii votează gospodarul local, votează omul, ceea ce se întâmplă pe biotopul lor, acolo unde trăiesc.În comparație cu alți lideri locali, nu are nici o legătură votul de la locale cu votul de la prezidențiale, cum nu are nici o legătură cu votul de la parlamentare. Acum vorbim despre altceva. Românii vor decide", a mai spus Tudose.

Înfrângerea de la ultimele alegeri prezidențiale

Tudose a vorbit și despre ultimele alegeri prezidențiale, atunci când candidat al partidului a fost Viorica Dăncilă. Cu toate că Dăncilă spune că partidul a împins-o să candideze și au fost presiuni din partea liderilor locali, Tudose spune ca partidul nu a fost suficient de mobilizat pentru că nu a crezut în candidatul propus.

"Este evident că e necesară o mobilizare a partidului fiindcă în fapt, membrii de partid, simpatizanții de partid sunt vectorii de imagine și purtător de mesaj al candidatului PSD. În 2014 și 2019 poate nu au fost suficient de bine mobilizați, poate au mai fost și niște gafe ale candidaților. Nu au fost trădări, au fost bâlbe, gafe ale candidatului. Partidul poate nu a fost prea bine mobilizat la ultimele alegeri prezidențiale pentru ca nu a crezut în candidat. Toată lumea ne întreabă că de ce nu am anunțat candidatul, dar cred că suntem singurul partid care face congres, conferință, pentru desemnarea candidatului. Acum e momentul. De nu până acum? Pentru că noi și domnul Ciolacu am tot întrebat, am vrut să vedem dacă partidul se mobilizează și este în spatele candidatului nostru. Și nu este vorba doar despre partid, ci și despre oamenii care nu sunt implicați politic," a spus Tudose.

Sâmbătă, social-democrații se reunesc într-un Congres ordinar pentru a-și alege noua conducere, unde premierul Marcel Ciolacu este singurul candidat pentru un nou mandat de președinte al partidului.

Consiliul Politic Național al PSD a stabilit vineri ultimele detalii organizatorice pentru Congres și a aprobat moțiunea cu care Marcel Ciolacu va candida pentru a-și reînnoi mandatul de lider al partidului.

Pentru prima dată în istoria PSD, președintele va fi ales electronic în cadrul acestui Congres.

