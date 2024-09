PAH, după gestul USR de la Jurilovca, în fața a 87.000 de oameni: ”Jeg fără margini”. Cum s-a urcat partidul lui Lasconi pe succesul unui primar PSD

Deși ”gurile rele” spun că USR nu ar susține-o pe Elena Lasconi, candidatul propriu, la alegerile prezidențiale, din teren lucrurile ar părea diferit. După ce au furat startul printre ”mămici”, la intrări în parcuri, acum, reprezentanții USR, strâng firimituri de oriunde se poate, în încercarea de a-și duce prezidențiabila la Cotroceni. Ultimul gest al USR nu este văzut cu ochi buni, după ce au încercat să politizeze un festival celebru, ce strânge sute de mii de oameni. Reprezentanți ai USR, cu însemnele partidului pe tricou, purtând chipul Elenei Lasconi în față, au mers la Jurilovca, unde au strâns semnături pentru candidatul la alegerile prezidențiale.

Jurnalistul Patrick Andre de Hillerin a criticat, în termeni duri și direcți, gestul făcut de USR la Festivalul Borșului Lipovenesc de Jurilovca, unde doar într-o zi au ajuns 87.000 de oameni. Acesta a precizat că, de 12 ani, primarul din Jurilovca nu a purtat nici măcar o dată insigna de partid la vreun festival. Dar de ce ar conta pentru USR, unde scopul scuză mijloacele?

”USR. S-a gândit să paraziteze cel mai mare festival din Dobrogea. Stelian Ion și Eugen Terente (președintele USR Tulcea), echipați de campanie, împart pliante și strâng semnături la Festivalul Borșului Lipovenesc de Jurilovca, unde doar ieri au fost 87.000 de oameni. Mi se pare un jeg fără margini, în condițiile în care, de 12 ani, primarul de aici n-a purtat nici măcar o insignă cu partidul lui la festival, nu a rostit numele partidului, nu nimic. Dezamăgitori acești născuți talente politice, morți speranțe…” a scris Patrick Andre de Hillerin pe Facebook.

Cine este primarul Eugen Ion

Primarul Eugen Ion, care conduce comuna Jurilovca din 2012, s-a ferit să transforme festivalul într-o platformă politică și a subliniat în repetate rânduri că scopul său principal este dezvoltarea comunității și atragerea de fonduri europene pentru proiecte de infrastructură și turism în interviurile acordate DC News de-a lungul anilor. Iată ce ne spunea edilul în august 2023:

„La Jurilovca, încă din primul mandat pe care l-am avut, în 2012, am știut - pentru că veneam din mediul privat cu expertiză în această zonă - că singura șansă de dezvoltare este să nu iertăm niciun euro pe care îl putem aduce în comunitate. Am format imediat o echipă de implementare a proiectelor europene. Vezi mai mult aici

Alte reacții cu privire la festivalul de la Jurilovca:

”Paradoxal, românul nu este fan mâncarea de pește, dar la Jurilovca se întâmplă ceva ciudat: la orice pas, cineva mănâncă... oriunde, oricum...O fi de vină că totul este natural și gustos? PS: Am mâncat cel mai bun storceag (de somn)... în picioare. La fel ca alte mii de oameni, și ne simțim foarte bine. Mulțumim Eugen ION , fiindcă ne-ai dat ocazia să participăm la un festival unde originalul, bunul simț și bunul gust, ne face să revenim an de an, chiar și de la sute de kilometri” arată un alt comentariu despre festival.

- Deci eu merg pe principiul că nu contează partidul, ci omul! După părerea mea, este singurul Festival la care nu se strecoară droguri. În rest la toate festivalurile auzi că au fost depistați cu așa ceva! Felicitări organizatorilor!

- Chiar așa! Anul acesta am ajuns prima dată și am rămas plăcut impresionată de tot ce am găsit acolo! Bravo Jurilovca!

- Probabil cel mai bun festival autentic.... Organizare ireproșabilă culmea un primar PSD!

- S-a bătut orice record posibil nu mă gândeam la atâta lume, bravo felicitări Primarului care este activ și este alaturi de popor și vrea ca comuna și satele din jur să le pună la înălțimea meritată și așteptată de atîta timp, să aducă mai mulți investitori și să investească în zona noastră cît mai multe afaceri și oamenii să aibă un loc de muncă.

- Super fain! Felicitări, Domnule Primar și organizatorilor!

”Prima zi dedicată Festivalului Borșului Lipovenesc de la Jurilovca s-a desfășurat fără evenimente deosebite, iar noi vă mulțumim tuturor celor care v-ați bucurat de această zi într-un mod responsabil, respectând recomandările noastre și ale organizatorilor” a notat și Jandarmeria.

Observați? Niciun cuvânt despre USR! Chiar dacă au încercat să se urce pe reușitele unui primar social-democrat, strângând semnături pe spatele muncii altora - ce uimire! - USR, cu câteva excepții critice, nu a existat în binele și frumosul sărbătorit de 87.000 de oameni doar într-o zi. S-ar putea urca, totuși, pe reușitele din Câmpulung, dacă primarul vrea să aducă țării modelul propriu, nu?

