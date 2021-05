Lazarus, controversă privind infecția COVID. Carmen Dorobăț: Este vorba despre o greșeală de tehnică sau de recoltare

Carmen Dorobăț, medic primar infecționist Spitalul de Boli Infecțioase Iași, a intervenit în direct la Antena 3 unde a vorbit despre situația lui Luis Lazarus care a primit de la DSP două mesaje confuze referitoare la COVID-19.

La o diferență de două ore, Lazarus a primit două mesaje de la DSP privind infectarea cu COVID-19. În primul era confirmat pozitiv, iar în al doilea rezultatul testului se specifica a fi negativ.

”În astfel de caz trebuie să dozăm anticorpi anti-SARS-CoV-2, care vor apărea la persoana care a avut această infecție și care bineînțeles vor fi cei care vor hotărî situația. Este într-adevăr un caz unic pentru mine, când aud un asemenea caz cu negativare într-un interval atât de mic. Îmi pun problema că într-adevăr este vorba despre o greșeală de tehnică sau de recoltare și testul care va elucida problema, va fi redozarea de anticorpi anti SARS-CoV-2. În momentul în care există un test PCR pozitiv medicul de familie trebuie anunțat și acesta va trimite sau nu pacientul către un medic infecționist, în funcție de comorbidități și de evoluția clinică”, a declarat Carmen Dorobăț.

Lazarus, glume de pe patul de spital

Realizatorul TV Luis Lazarus a reacționat după informațiile apărute conform cărora se află în spital, în stare gravă.

Acesta susţine în continuare că nu are COVID-19, nu a avut febră şi nici saturaţia de oxigen nu i-a scăzut sub 94.

"Sunt Zombie Lazarus și în caz că nu ați aflat, eram în stare gravă, era să dau ort popii, era să mi se întâmple nu știu ce... sau nu, vorbesc aiurea. De fapt, acum mi se întâmplă aceste lucruri! După cum observați, sunt în pericol de moarte, vai, sunt plin de boli. Am luat patru covizi, trei tulpini, toate tulpinile sunt aici, în capul meu, iată, am și făcut implant de tulpini de covizi. Sunt peste tot, da!", a glumit Luiz Lazarus, într-un video publicat pe pagina de Facebook.

Ce simptome a avut Luis Lazarus. De la ce a pornit totul

"Ce simptome aveam? Aveam simptome în urma faptului că într-o seară minunată m-am dus cu niște prieteni și am stat în frig și a doua zi m-a luat un frison, am strănutat de două ori, peste câteva zile am tușit un pic și am luat două rețete. Și rețeta aia mi-a generat o greață și nu am mai putut să mănânc. Și dacă nu mănânci, organismul nu are cum să lupte nici măcar cu o răceală. Și m-am dus la spital să-mi fac o perfuzie", a mai spus Luis Lazarus.

VEZI MAI MULT: Luis Lazarus, glume de pe patul de spital: Am luat patru covizi, am făcut implant de tulpini. M-am dus la spital cu cinci teste negative