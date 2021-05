Luis Lazarus, glume de pe patul de spital: Am luat patru covizi, am făcut implant de tulpini. M-am dus la spital cu cinci teste negative

Realizatorul TV Luis Lazarus a reacționat după informațiile apărute conform cărora se află în spital, în stare gravă.

Acesta susţine în continuare că nu are COVID-19, nu a avut febră şi nici saturaţia de oxigen nu i-a scăzut sub 94.

"Sunt Zombie Lazarus și în caz că nu ați aflat, eram în stare gravă, era să dau ort popii, era să mi se întâmple nu știu ce... sau nu, vorbesc aiurea. De fapt, acum mi se întâmplă aceste lucruri! După cum observați, sunt în pericol de moarte, vai, sunt plin de boli. Am luat patru covizi, trei tulpini, toate tulpinile sunt aici, în capul meu, iată, am și făcut implant de tulpini de covizi. Sunt peste tot, da!", a glumit Luiz Lazarus, într-un video publicat pe pagina de Facebook.

"Când m-am dus la spital aveam cinci teste COVID-19, toate negative"

"Am auzit că s-a spus că sunt în stare gravă și că eu, cel mai virulent și cel mai periculos contestatar anti-restricții, iată, mi-am găsit nașul. Ooo, măi sărăcuților, cine v-a supărat? Sunteți agitați tare că a răcit și Lazarus un pic și a vrut să facă niște perfuzii la spital și acum gata, toată lumea a luat-o razna?!

Păi măi, eu când m-am dus la spital aveam cinci teste COVID-19, toate negative. Și la spital aici, toată lumea a făcut trei prelevări ca să se lămurească dacă era sau nu era vreun COVID, de parcă eu și avem simptome", a completat el.

Ce simptome a avut Luis Lazarus. De la ce a pornit totul

"Ce simptome aveam? Aveam simptome în urma faptului că într-o seară minunată m-am dus cu niște prieteni și am stat în frig și a doua zi m-a luat un frison, am strănutat de două ori, peste câteva zile am tușit un pic și am luat două rețete. Și rețeta aia mi-a generat o greață și nu am mai putut să mănânc. Și dacă nu mănânci, organismul nu are cum să lupte nici măcar cu o răceală. Și m-am dus la spital să-mi fac o perfuzie", a mai spus Luis Lazarus.

”Luis Lazarus nu are COVID! Le-ar plăcea ăstora să aibă! Are pneumonie! 5 teste negative COVID și ei tot covidat îl consideră. Deocamdată este mai bine să nu vorbească! Ia uite ce rezultate se primesc în spital la interval de 2 ore. Noaptea minții! M-a rugat să vă transmit aceste date” a scris Diana Șoșoacă pe Facebook.