Kelemen Hunor spune că argumentele lui Stelian Ion pe tema SIJJ nu au substanță: A luat-o pe arătură

Președintele UDMR, Kelemen Hunor, i-a răspuns lui Stelian Ion, ministrul Justiției, în scandalul din coaliție legat de desființarea SIIJ.

„Vom discuta în continuare și încercăm să găsim o soluție. Eu am mai avut o propunere, un compromis, despre acest lucru nu a vorbit nimeni în aceste zile, dar deocamdată nu am un răspuns la această propunere din partea colegilor. Eu luni, la discuțiile din coaliție, am spus în felul următor: dacă trece amendamentul nostru, vom vota în plen desființarea SIIJ și atribuțiile trec la Procuratura Generală și hai să lăsăm așa un an de zile, să vedem cum funcționează și când vom dezbate, când vom aproba legile justiției se pot face nuanțele și dacă sunt necesare, schimbările dorite. Dacă funcționează la Parchetul General, atunci sigur, putem merge mai departe. Dacă nu trece amendamentul nostru, atunci vom vota varianta Guvernului”, a declarat Kelemen Hunor la RFI.

Liderul UDMR îl acuză pe ministrul Justiției, Stelian Ion, că „a luat-o pe arătură”: „Eu am văzut o oarecare rigiditate sau chiar o inflexibilitate uriașă că ori faceți așa cum spunem noi, ori sunteți dușmanii Justiției. Văd că unii când nu mai au argumente, atunci o iau pe arătură foarte repede”.

Stelian Ion a declarat la TVR că, „dacă nu se ridică MCV, este posibil să nu intrăm în Schengen. Mă întreb cine are interesul dintre partenerii sau vecinii noştri să nu intrăm în Schengen”.

„Stelian Ion sugerează că noi susținem acest amendament în interesul altora. Noi ne-am obișnuit, când cineva nu are argumente într-o dispută cu noi sau contraargumente, scoate această carte, care nu are nici o legătură, nici cu realitatea, nici cu starea de fapt. Este o acuzație lipsită de substanță și de substanță cenușie. A luat-o pe arătură domnul Stelian Ion cu această declarație. Eu așa știu, de ani buni, că intrarea noastră în Schengen și ridicarea MCV-ului este împiedicată de Olanda și de Franța, nu de vecinii noștri. Este o prostie să spui așa ceva, să sugerezi așa ceva, dar asta este, ne-am obișnuit, în 20-30 de ani, când nu ai argumente, atunci hai cu cartea asta. E o prostie”, a mai spus, potrivit Mediafax. Kelemen Hunor.​