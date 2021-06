Kelemen Hunor: Pensia poate fi maxim 75% din salariul net

Vicepremierul Kelemen Hunor a declarat, marţi, că în opinia sa pensia ar trebui să fie maxim 75% din salariul net, iar pensiile actuale care depăşesc salariul nu sunt corecte, relatează Agerpres.



Kelemen Hunor a precizat, în cadrul unei emisiuni la B1 TV, că dacă România are nişte categorii care pe perioada carierei au nişte restricţii, precum magistraţii, primarii, parlamentarii, poliţiştii, militarii, atunci se poate compensa pe partea de pensii cu puncte suplimentare, dincolo de principiul contributivităţii, însă statul român trebuie să ia o decizie în acest sens.



"Sunt pensii care sunt mai mari decât salariul brut, de aceea ajungem la 30-40-50.000 de lei pe lună şi acest lucru nu este corect. (...) Din salariul net, maxim 75% poate să fie pensia. (...) Aşa fac nemţii, aşa fac francezii. De la 70, la 75%, unii merg până la 76-77%. Aşa fac în foarte multe ţări deosebirea şi recompensa pentru aceste categorii profesionale. Noi evităm să discutăm acest lucru", a afirmat vicepremierul.



El a amintit că în cadrul coaliţiei a fost înfiinţat un grup de lucru care analizează problema acestor categorii de pensii.

Raluca Turcan, despre reforma pensiilor

Ministrul Muncii, Raluca Turcan, a avertizat în urmă cu câteva zile că dacă nu se face reforma pensiilor în România, puterea de cumpărare în cazul unei pensii medii va fi de doar 500 de lei.

„Reforma pensiilor are două componente, una e cea legislativă. Mamei dvs îi spuneți ce-i spun și mamei mele și tatălui meu. Această reformă are două două componente, una în care așezăm pe termen lung, astfel încât și copiii și nepoții să poată să prindă pensia. Dacă nu facem absolut nimic, puterea de cumpărare a unei pensii medii în România va fi de 500 de lei. E o realitate. (...) O reformă nu se face de azi pe mâine si niciun ministru nu poate face în 6 luni ce nu s-a făcut in 30 de ani. Și sunt două componente. Una este în baza căreia vor crește mai repede pensiile mai mici, exact cei vulnerabili și care au nevoie.”, a mai spus ministrul Muncii, în emisiunea ”100%” de la Realitatea Plus, moderată de Laurențiu Botin.